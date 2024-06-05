«Позор! Позор! Позор!» : женщины штурмуют военкомат под Житомиром

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Территориальный центр комплектования (ТЦК) штурмуют жители Барановки под Житомиром. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что такую реакцию местных вызвало сообщение о гибели 32-летнего мобилизованного, которого избили сотрудники ТЦК. Разъяренная толпа женщин рвется в здание и требует наказать виновных.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах и везут в военкоматы, призывников могут объявить уклонистами, даже без официального получения ими повестки. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну всеми доступными способами: переодеваются в женщин, надевают специальные маски, чтобы выглядеть старше, а некоторые мужчины вступают в противоборство с пограничниками.
Есть даже специальное приложение, отслеживающее передвижение сотрудников военкоматов под видом прогноза погоды. Гражданам призывного возраста запрещено покидать страну.
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«Позор! Позор! Позор!» – скандируют они.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах и везут в военкоматы, призывников могут объявить уклонистами, даже без официального получения ими повестки. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну всеми доступными способами: переодеваются в женщин, надевают специальные маски, чтобы выглядеть старше, а некоторые мужчины вступают в противоборство с пограничниками.
Есть даже специальное приложение, отслеживающее передвижение сотрудников военкоматов под видом прогноза погоды. Гражданам призывного возраста запрещено покидать страну.
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Никита Кротов