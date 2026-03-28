Правила платежей по замороженным российским активам смягчились
Бельгийский депозитарий Euroclear упростил процедуру проведения платежей, связанных с заблокированными российскими ценными бумагами. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, изменения касаются операций с еврооблигациями российских эмитентов.
Согласно новой практике, для проведения некоторых транзакций иностранным инвесторам больше не требуется получать одобрение со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Исключение предусмотрели только для лиц, обладающих американским гражданством.
Как отмечает агентство, после введения санкций в 2022 году иностранные инвесторы лишились возможности получать выплаты по еврооблигациям через стандартные каналы. В качестве альтернативного механизма Россия предложила использовать заблокированные активы российских инвесторов, находящиеся на счетах в Euroclear. Однако реализация этого процесса была затруднительной, в том числе из-за необходимости согласований с властями Бельгии и США.
Общий объем замороженных активов РФ в странах Евросоюза и G7 оценивается в €300 млрд. При этом порядка €185 млрд разместили в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре 2025 года Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей, включив в нее заблокированные средства, стоимость ценных бумаг, а также упущенную выгоду.
