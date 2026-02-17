Украина и Эстония строят планы на замороженные активы РФ

17 февраля 2026, 03:51

МИД Эстонии: Таллин и Киев прорабатывают план конфискации активов РФ

Фото: iStock/AndreyPopov

Эстония совместно с Украиной работает над дальнейшими шагами в отношении замороженных российских активов. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийского государства Маргус Цахкна.





По его словам, в стране уже принят соответствующий закон, который создает правовую основу для конфискации активов, однако полная реализация этого закона потребует времени и дополнительных процедур. Оценочная сумма замороженных российских активов в Эстонии составляет от 37 до 39 миллионов евро.



«У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время», – заявил Цахкна в беседе с «Известиями».