Словакия не даст ЕС изъять российские активы

24 декабря 2025, 04:46

Словакия намерена заблокировать новые попытки конфискации российских активов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Словакия будет голосовать против инициативы ЕС о конфискации российских активов. Об этом заявил заместитель главы правящей партии Словакии SMER Любош Блаха в беседе с газетой «Известия».





Политик подчеркнул, что правительство его страны во главе с премьер‑министром Робертом Фицо твёрдо намерено предотвратить «бесстыдное ограбление» — именно так он охарактеризовал возможные попытки изъятия средств РФ.



По мнению Блахи, Брюссель может пойти на нарушение собственных правил ради принятия решения об изъятии суверенных российских активов. Такой шаг, предупредил евродепутат, способен спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости в Европе.



«Это не имеет ничего общего с демократией или с провозглашенными ценностями ЕС. Поэтому я опасаюсь, что теоретически все еще не исключена возможная кража российского имущества в этом духе в будущем», — добавил Блаха.