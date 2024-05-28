Генерал Бужинский раскрыл судьбу Харькова и Одессы

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Бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский раскрыл главную проблему, с которой в скором времени столкнётся украинская армия. Об этом он заявил в беседе с aif.ru.
В первую очередь, Украина потеряет контроль над Харьковом. После этого российские войска могут освободить Одессу, что приведёт к потере Киева выхода к Чёрному морю.
Бужинский подчеркнул, что в случае потери Украиной доступа к морю, она потеряет и интерес Запада к себе.
Однако он добавил, что не знает точно о планах российского командования по взятию под контроль Харькова и Одессы.
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Бужинский подчеркнул, что в случае потери Украиной доступа к морю, она потеряет и интерес Запада к себе.
Однако он добавил, что не знает точно о планах российского командования по взятию под контроль Харькова и Одессы.
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Анастасия Чинкова