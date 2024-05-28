Боец «Ахмата» Атаги рассказал о низком уровне боевого духа солдат ВСУ

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Боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги заявил, что боевой дух солдат ВСУ находится на низком уровне. Об этом Атаги сообщил в беседе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым.
По словам Атаги, подразделения украинской армии на его участке фронта оказывают сопротивление, однако многие боевики сражаются либо из чувства страха, либо под действием психотропных веществ. Он отметил, что боевики ВСУ не могут отступать, поскольку украинские пленные неоднократно рассказывали о заградотрядах в тылу частей армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова