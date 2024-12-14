Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Фото: iStock/nevenmn
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.
Отмечается, что британский премьер выступил за продолжение политики, которая направлена на то, чтобы «максимизировать тяготы» Москвы, «увеличив военную поддержку Украины». Стармер объяснил свою позицию тем, что РФ якобы не проявляет «никаких признаков смягчения» по отношению к киевскому режиму.
Страны «Большой семерки» должны причинить «максимальную боль» России, подчеркнул премьер-министр Великобритании.
Читайте также:
Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
Екатерина Коршунова