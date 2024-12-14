Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Киевский режим пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, которые касаются атомных электростанций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, ссылки на украинскую резолюцию в документах сделают их как политически, так и юридически незначительными. Дипломат подчеркнула, что данную резолюцию поддержали в основном западные государства, и ее принятие в очередной раз подтвердило стратегию Соединенных Штатов и их партнеров по использованию международных механизмов для достижения собственных целей.
Украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям не требует исполнения, заключила Захарова.
Напомним, во вторник, 10 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что машина экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован дроном.
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Украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям не требует исполнения, заключила Захарова.
Напомним, во вторник, 10 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что машина экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован дроном.
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Екатерина Коршунова