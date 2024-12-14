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Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

Российский снайпер «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».
Уточняется, что несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего был госпитализирован. По словам самого бойца ВС РФ, после длительной реабилитации он снова отправился на службу, но уже в другом подразделении.

Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил, что теперь снайпер служит во взводе связи. Он подчеркнул, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, однако вновь отправился в зону спецоперации.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА
14 декабря 2024, 07:27

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские силы противовоздушной обороны перехватили или ликвидировали по 12 вражеских дронов над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 беспилотников — над территорией Брянской области, 5 - над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#беспилотник
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На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию
Осужденный за госизмену украинский пограничник попросился в Россию
14 декабря 2024, 07:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в РФ в рамках обмена. Соответствующая информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».
Осенью этого года 40-летний Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам тюрьмы. В его деле говорится, что он передавал Москве сведения об украинских солдатах на границе с Белоруссией, включая информацию о местонахождении оборонительных позиций и примерную численность войск.

Кадаева задержали в июне в Волынской области.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, почему тысячи украинцев выбирают Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На объекте инфраструктуры в российском регионе началось возгорание из-за атаки дронов ВСУ
Клычков: в Орловской области произошло возгорание топлива после атаки БПЛА ВСУ
14 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Kesu01

В Орловской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось топливо на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Осколки сбитых дронов повредили окна нескольких частных домов.

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Нападение стало очередной попыткой ВСУ атаковать гражданские объекты.

В ночь с 13 на 14 декабря «Радио 1» передавало, что в небе над Орлом прогремели сильные взрывы. Также были показаны кадры происходящего. На тот момент все последствия атаки еще не были известны.

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#взрывы
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#всу
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Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО
Минобороны: ЗРК «Стрела-10» уничтожила «Лелеку», «Валькирию» и «Фурию» ВСУ
14 декабря 2024, 05:56

Фото: iStock/vadimrysev

В зоне специальной военной операции расчёты зенитных комплексов «Стрела-10» группировки войск «Запад» сбили три украинских беспилотника: «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
ЗРК «Стрела-10» активно используется для защиты сухопутных войск и объектов от воздушных угроз. Эти комплексы сканируют небо, сопровождают цели, которые не идентифицируются как «свои», и уничтожают их. Оружие эффективно действует как на месте, так и в движении, поражая дроны, самолёты и вертолёты противника.

В ведомстве отметили, что благодаря стабильным поставкам боеприпасов от подразделений материально-технического обеспечения расчёты не испытывают дефицита ракет и продолжают успешно выполнять задачи.

Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток».

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Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
За сутки группировка «Восток» ликвидировала 145 бойцов ВСУ с их техникой
14 декабря 2024, 05:28

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли значительный урон вооружённым силам Украины за последние сутки. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в ходе активных действий удалось продвинуться в глубину обороны противника, уничтожив 145 военных, боевую технику и артиллерийские установки.
В частности, поражения понесли подразделения механизированных, горно-штурмовых бригад и территориальной обороны в районах Новополя, Великой Новоселки, Сторожевого и Днепроэнергии.

Были сорваны действия пяти инженерных групп в зонах Гуляйполя, Мирного и Луговского.

Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
В числе уничтоженной техники: боевое бронированное средство MaxxPro, автомобиль и артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря в Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Также на Кубани было сбито несколько вражеских БПЛА.

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В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ
14 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/ NiseriN

В Брянской области предотвращена попытка террористической атаки с использованием беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Силами ПВО Министерства обороны РФ было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы, продолжая обеспечивать безопасность территории. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря на Кубани сбили несколько дронов ВСУ.

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В Черкасской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
14 декабря 2024, 03:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Черкасской области Украины ночью прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Черкасской области слышны звуки взрывов», — гласит сообщение.
Сигнал тревоги был зафиксирован в 21:09 (по киевскому времени), согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины.

Обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

13 декаря в Одесской области также были зафиксированы взрывы.

Ранее ночью 14 декабря «Радио 1» передавало, что БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле. Позже сообщалось, что силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона

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На Кубани сбили несколько дронов ВСУ
14 декабря 2024, 02:30

Фото: istockphoto/Oselote

Этой ночью силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
В станице Марьянской обломки одного из дронов упали на частный дом, что привело к повреждению хозяйственных построек и выбитым окнам. К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Глава Красноармейского района Александр Харитонов контролирует ситуацию и поручил оказать помощь пострадавшим в восстановлении имущества.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле, ​атака ​была частично снята на видео.

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Ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле — видео
Mash: ночью в Орле силы РФ устранили атакующие нефтебазу БПЛА ВСУ, есть видео
14 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Орлом ночью прогремели сильные взрывы, сообщили жители города. В сети также появилось видео записи события.
Около половины первого ночи местные жители слышали звуки пролета беспилотников, а затем несколько взрывов. По предварительной информации, вражеские БПЛА могли попытаться атаковать местную нефтебазу, однако признаков пожара или значительных повреждений в этом районе не зафиксировано. Силы ПВО РФ уничтожили дронов ВСУ.

В Telegram-канале Mash выложили видео происходящего.



Жители продолжают делиться сведениями, уточняя, что взрывы слышались в нескольких районах города и их было как минимум четыре.

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#пво
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