Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

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Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».
Уточняется, что несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего был госпитализирован. По словам самого бойца ВС РФ, после длительной реабилитации он снова отправился на службу, но уже в другом подразделении.
Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил, что теперь снайпер служит во взводе связи. Он подчеркнул, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, однако вновь отправился в зону спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил, что теперь снайпер служит во взводе связи. Он подчеркнул, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, однако вновь отправился в зону спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова