«Превратится в цирк»: В ГД рассказали, что Зеленский хочет получить от встречи с Путиным
Депутат Чепа: Зеленскому встреча с Путиным нужна ради пиара
Владимир Зеленский хочет добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным ради пиара. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Встреча настолько высокого уровня может состояться исключительно при соответствующей подготовке. То есть сначала Россия и Украина достигают договоренностей, а потом, если Киеву так этого хочется, происходит встреча Путина и Зеленского. Без должной подготовки подобная встреча превратится в цирк», — пояснил Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, встреча с российским лидером Зеленскому нужна исключительно ради пиара.
Тем временем вечером 18 июня Путин провел пресс-конференцию с зарубежными журналистами. По словам журналиста, историка, телеведущего Владимира Скачко, президент РФ передал миру месседж о том, что Россия не хочет войны.
«Главный итог пресс-конференции — это смысловой посыл о том, что Россия не является источником возможного вооруженного конфликта, способного перерасти в Третью мировую войну. Россия была и остается сторонником многополярного мира», — рассказал Скачко в разговоре с Общественной Службой Новостей.Он уточнил, что Россия планирует добиваться этого мирным путем.