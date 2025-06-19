В Кремле раскрыли, когда будет согласована дата следующих переговором РФ и Украины
Песков: дату новых переговоров с Украиной согласуют на следующей неделе
Дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины может быть согласована на следующей неделе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал Песков.
Он напомнил, что стороны обменялись меморандумами и теперь предстоит сопоставить реакцию Москвы и Киева на эти документы.
В свою очередь американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что переговоры между российской и американской делегациями перенесли из-за конфликта между Ираном и Израилем.
«Фокус внимания республиканской администрации полностью переключен на ближневосточное направление. Конечно, Штаты продолжат следить за происходящим на Украине, но уже не в таком активном режиме, так как все силы США будут идти на поддержку Израиля и противостояние с Ираном», — пояснил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день интерес к украинскому конфликту снижается, поэтому и откладываются переговоры между РФ и США.