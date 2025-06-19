В Кремле раскрыли, когда будет согласована дата следующих переговором РФ и Украины

19 июня 2025, 22:08

Песков: дату новых переговоров с Украиной согласуют на следующей неделе

Фото: iStock/3dmitry

Дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины может быть согласована на следующей неделе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.







«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал Песков.

«Фокус внимания республиканской администрации полностью переключен на ближневосточное направление. Конечно, Штаты продолжат следить за происходящим на Украине, но уже не в таком активном режиме, так как все силы США будут идти на поддержку Израиля и противостояние с Ираном», — пояснил эксперт.