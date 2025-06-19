«Повторит скандал»: политолог рассказал, чем обернется возможная встреча Путина и Зеленского
Политолог Колташов: встреча Путина и Зеленского обернется скандалом
Владимир Зеленский на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным повторит скандал, который он устроил при диалоге с американским лидером Дональдом Трампом. Так считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Зеленский обязательно повторит все те фокусы, которые он выкидывал в Овальном кабинете на встрече с американским лидером», — сказал Колташов в беседе с «Газетой.Ru».
Он также выразил уверенность, что глава киевского режима не заинтересован в конструктивном диалоге с российской стороной, поскольку желает продолжения боевых действий, на которых он обогащается.
Тем временем представитель МИД России Мария Захарова в интервью Рику Санчесу на RT заявила, что Зеленский ненавидит людей другой национальности и «изуродован неограниченной властью на Украине».
«Он человек, пронизанный ненавистью к людям другой национальности. Человек, который давно, очень давно сидит на наркотиках, простите меня, я должна это сказать. Человек, который изуродован коррупцией, неограниченной властью», — сказала Захарова на полях ПМЭФ.