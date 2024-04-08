Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с РФ

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Президент Финляндии Александер Стубб заявил полном отсутствии политического диалога с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал в ходе общения с каналом CNN.
«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил Стубб.Как считает глава Финляндии, такой диалог нужен, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.
Напомним, на прошлой неделе власти Финляндии решили продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.
Ранее сообщалось, что в Финляндии прошла акция с требованием открыть границу с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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