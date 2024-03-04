Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в нынешних условиях нельзя исключать отправку Западом своих военных в зону конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.
Президент обратил внимание на то, что когда впервые зашла речь о западных танках на Украине, многие не верили, что это когда-нибудь произойдет, однако это случилось. То же самое произошло с западными самолетами. Такая же история будет и с западными войсками, полагает Вучич, так как разговоры об этом уже ведутся.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран затронули тему возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. После конференции представители большинства стран — участниц встречи официально заявили, что не планируют направлять войска на Украину.
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«Ситуация будет ухудшаться повсюду», — прогнозирует сербский лидер.
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Ювелина Бернст