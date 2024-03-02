В Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину

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Словакия не станет отправлять своих военных на Украину.
«Наша позиция очень ясна, она была подтверждена премьер-министром Робертом Фицо в Париже на прошлой неделе: мы не собираемся направлять каких-либо военных или солдат на территорию Украины, поскольку это может усугубить конфликт, и мы этого не желаем», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.Читайте также:
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