Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину

Фото: официальный сайт президента Франции
Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсус по этой теме так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт РИА Новости.
«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — заявил французский президент, добавив, что для безопасности Европы необходимо поражение Москвы в украинском конфликте.Страны ЕС будут изучать возможности мобилизации третьих стран для закупки боеприпасов, добавил он. Глава Франции напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных передаче Киеву отдельных видов боеприпасов, и тут же заявил о создании новой — на сей раз по вопросу поставки на Украину дальнобойного вооружения.
В понедельник, 26 февраля, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.
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