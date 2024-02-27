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Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину

РИА Новости: Макрон заявил, что нельзя исключать отправку войск ЕС на Украину
27 февраля 2024, 01:40
Фото: официальный сайт президента Франции

Фото: официальный сайт президента Франции

Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсус по этой теме так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт РИА Новости.
«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — заявил французский президент, добавив, что для безопасности Европы необходимо поражение Москвы в украинском конфликте.

Страны ЕС будут изучать возможности мобилизации третьих стран для закупки боеприпасов, добавил он. Глава Франции напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных передаче Киеву отдельных видов боеприпасов, и тут же заявил о создании новой — на сей раз по вопросу поставки на Украину дальнобойного вооружения.


Ранее о том, что Прага не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала. А президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что страны НАТО и ЕС расходятся в своих мнениях об этом.

В понедельник, 26 февраля, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

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Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС
27 февраля 2024, 01:23

Фото: iStock/ rarrarorro

Украина получила от Евросоюза менее половины от обещанного миллиона снарядов, заявил президент страны Владимир Зеленский заявил, в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Его слова передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, пришло только 30% обещанного объема. .

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в течение года. При этом в ноябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что план выполнен на треть.

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Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах
27 февраля 2024, 00:51

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Израиль в настоящее время решает вопрос предоставления Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками, заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, чьи слова передает РИА Новости.
Эрдан отметил, что израильскую сторону вынудили развивать исследования в данной сфере, и теперь она «рада поделиться потенциалом с украинскими друзьями«.

Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям на Украине.

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«Он опустошён»: На Западе обратили внимание на пугающую внешность Зеленского
Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошенным
26 февраля 2024, 22:43

Украинский лидер Владимир Зеленский стал выглядеть крайне опустошённым, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
«Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Владимир Зеленский) на последних совещаниях выглядит опустошенным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Guardian отметили, что от изнуряющего конфликта устал не только президент, но и всё украинское общество.

Напомним, Украина лишилась главного спонсора в виде союзнических Соединённых Штатов Америки. Теперь в рядах ВСУ наблюдается не только кадровый голод, но и острая нехватка боеприпасов. К тому же, 17 февраля ВСУ потеряли Авдеевку, за которую отчаянно сражались на протяжении последних нескольких месяцев.

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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Украинские власти сообщили о мощных взрывах в Херсоне
26 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы, об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.
«В Херсоне звучат мощные взрывы», — прокомментировал ситуацию Мрочко.

Никаких иных подробностей случившегося он не привёл.

При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее воздушная тревога была объявлена Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Сирены воздушной тревоги также заревели на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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#взрывы
#украина
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Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
26 февраля 2024, 22:10

Фото: iStock/NatureNow

Российская ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — рассказал Гладков.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет, подытожил глава Белгородской области.

Эта попытка атаки — не первая за сегодняшний день. Ранее украинский беспилотник упал на автомобиль в Почаево Грайворонского городского округа. Трое строителей, находившихся внутри машины, погибли на месте, ещё троих госпитализировали с осколочными ранениями.

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#белгород
#вячеслав гладков
#пво
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Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
26 февраля 2024, 21:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры из-за тяжёлой ситуации на полях СВО, с таким заявлением выступил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью для Global Times.
«У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — прокомментировал ситуация Нортон.

Эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку боеприпасов и живой силы.

Он также напомнил, что украинские военнослужащие теперь стараются оказать давление на беженцев, чтобы те вернулись на Украину и начали бороться на полях специальной военной операции.

В то же время, многие граждане Украины выступают именно за мирные переговоры, подытожил Нортон.

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#украина
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«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки
Пленный боец ВСУ Дядчук рассказал о бегстве из Авдеевки
26 февраля 2024, 19:37

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сдавший в плен ВС РФ украинский боец Дмитрий Дядчук рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки, ролик с его интервью публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Начался штурм. Всех убили. Когда услышал стрельбу со стороны своего подразделения, забежал в дом и там ждал. У меня не было связи. Никакие пути отступления не были доведены. Я не знал, что делать. Пробыл в разрушенном здании семь дней, пока меня не обнаружили российские военнослужащие», — рассказал Дядчук.

По его словам, Вооружённые силы Украины отступали из Авдеевки хаотично и неорганизованно, поскольку приказ об отходе украинских войск был отдан слишком поздно. Дядчук также отметил, что когда всё же вышел из своего укрытия, то увидел море трупов в украинской военной форме. Пленный боец убеждён, что если бы они получили возможность сдаться в плен России, то сделали бы это.

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#всу
#вс рф
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#минобороны рф
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Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
26 февраля 2024, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор Брянской области.

По словам Богомаза, беспилотник самолётного типа был ликвидирован над территорией Выгоничского района при помощи сил противовоздушной обороны.

Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

В то же время, в результате недавней атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали двое детей из села Новая Таволжанка. Они получили осколочные ранения и контузию.

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#александр богомаз
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#бпла
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В США раскрыли тактику ВС РФ под Купянском
MWM: ВС РФ уничтожают пехоту и бронетанковые подразделения ВСУ под Купянском
26 февраля 2024, 18:56

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России наносит удары планирующими бомбами по украинским позициям под Купянском. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска», — говорится в статье.

При этом уточняется, что использование планирующих бомб наиболее безопасно, чем использование обычных бомб, которые нужно сбрасывать с более близкого расстояния от цели. Таким образом, ВС РФ могут эффективнее поражать цели при уменьшении числа вылетов истребителей.

Автор статьи подчеркивает, что Украина не способна обеспечить необходимую поддержку ВСУ с воздуха, что негативно повлияло на положение украинских военных на поле боя. Также издание утверждает, что российские силы значительно превосходят украинские в артиллерии и баллистических ракетах.

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