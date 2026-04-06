При атаке ВСУ по зданию администрации в ЛНР пострадали два человека
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о ранении двух человек в результате удара ВСУ по зданию администрации Старобельского округа. Об этом он написал в Max.
«Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации», — отметил Пасечник.
Он добавил, что сотрудники успели эвакуироваться. Ранены прохожие: девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Врачи борются за жизнь больного, который находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Удар повредил и другие гражданские объекты, среди которых отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение и магазин.