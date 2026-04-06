ФСБ сообщила об использовании ВСУ графитовых бомб в ДНР

ФСБ: ВСУ применили графитовые бомбы при ударе по энергоинфраструктуре ДНР
Вечером 5 апреля украинские боевики атаковали объекты энергетической инфраструктуры ДНР с применением так называемых «графитовых бомб».



В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что атака носила комбинированный характер. Благодаря работе системы ПВО «Купол Донбасса» десять ударных беспилотников подавили и они отклонились от курса.

Ещё шесть дронов самолётного типа сбили сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Тем не менее трём украинским БПЛА удалось достичь целей.




Накануне сообщалось, что почти полмиллиона человек сидят без света после атаки ВСУ в ДНР.
