ФСБ сообщила об использовании ВСУ графитовых бомб в ДНР

06 апреля 2026, 13:56

ФСБ: ВСУ применили графитовые бомбы при ударе по энергоинфраструктуре ДНР

Вечером 5 апреля украинские боевики атаковали объекты энергетической инфраструктуры ДНР с применением так называемых «графитовых бомб».





В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что атака носила комбинированный характер. Благодаря работе системы ПВО «Купол Донбасса» десять ударных беспилотников подавили и они отклонились от курса.



Ещё шесть дронов самолётного типа сбили сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Тем не менее трём украинским БПЛА удалось достичь целей.



