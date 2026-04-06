Раскрыто число убитых боевиков ВСУ за время СВО

06 апреля 2026, 14:06

RT: Украина захоронила не менее 1,3 млн погибших боевиков ВСУ за время СВО

Украина с 2022 года должна была потратить не меньше 19 млрд гривен (почти 35 млрд рублей) на захоронение 1,3 млн погибших украинских боевиков. Такие данные приводит RT.





По данным издания, сумма получается из расчета компенсации в размере 15 тыс. гривен на каждого погибшего военного. Отмечается, что затраты Киева на погребение военных ежегодно растут вместе с потерями.





«Согласно подсчетам, за четыре года на погребальные услуги Украина потратила в пересчете на рубли около 2,5 млрд. Это на 1,3 млрд больше, чем за период с 2016 по 2021 год. Большая часть тендеров на перевозку и захоронение тел украинцев приходится на Днепропетровскую область», — говорится в материале.