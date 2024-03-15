При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей

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Три ребёнка погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы города, в списке погибших значатся девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р. Сообщается, что солдаты ВСУ нанесли удар по частному дому, который находится на улице Ольховская. После атаки произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что 12 марта украинские войска три раза сбрасывали боеприпасы с взрывоопасными предметами с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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ВСУ сбросили боеприпас на Кировский район Донецка
Ранее сообщалось, что 12 марта украинские войска три раза сбрасывали боеприпасы с взрывоопасными предметами с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.
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Екатерина Коршунова