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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли трое детей

15 марта 2024, 08:38
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

Три ребёнка погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы города, в списке погибших значатся девушка 2007 г. р., девочка 2021 г. р. и мальчик 2014 г. р. Сообщается, что солдаты ВСУ нанесли удар по частному дому, который находится на улице Ольховская. После атаки произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что 12 марта украинские войска три раза сбрасывали боеприпасы с взрывоопасными предметами с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО: над Белгородской областью уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО Vampire
15 марта 2024, 08:56

Фото: iStock/Zeferli

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка была пресечена сегодня, 15 марта, около 08:15 мск. Российские средства ПВО уничтожили вражеские снаряды в воздухе.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию РФ в районе села Сподарюшино в Белгородской области. При попытке прорыва в Белгородскую область было уничтожено порядка 195 боевиков.

Напомним, Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

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#беспилотник
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#пво
#белгородская область
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ЕП поднял вопрос о приемлемости заявлений Зеленского по поводу жителей Италии
15 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/ olrat

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии насчет заявлений украинского президента Владимира Зеленского о жителя Италии. Зеленский заявил, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны. С соответствующим письмом ознакомился RT.
«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — спросил парламентарий.

Не воспринимает ли ЕК слова Зеленского как «явную попытку запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые не согласны с внешней политикой правительства по ситуации на Украине, добавил Педичини.

Он также обратил внимание на сайт «Миротворец» с именами и адресами «врагов Украины». Если мнение человека расходится с политикой Киева, на него навешивается ярлык, отметил евродепутат. В то время как Европейский парламент против работы сайта, украинские службы считают его деятельность законной.

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В США раскрыли секрет самой эффективной связки российской армии на Украине
Forbes: Связка дронов и артиллерии — эффективное оружие армии России против ВСУ
15 марта 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Россия эффективно использует связку дронов и артиллерии против Вооруженных сил Украины (ВСУ), благодаря чему взаимодействие между этими родами войск постоянно улучшается. Об этом пишет 15 марта военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. • Взаимодействие между этими родами войск улучшается.
По его словам, беспилотные разведчики помогают российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар.

До этого экс-разведчик армии сша Скотт Риттер рассказал, что украинская армия де-факто оказалась парализованной именно из-за фактора российских беспилотников,поскольку «украинцы не могут двигаться, иначе их обнаружат и убьют».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.

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#всу
#бпла
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Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
15 марта 2024, 05:55

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место после того, как поселку были нанесены серьезные разрушения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова передает РБК.
«Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР (пункт временного размещения — прим. ред.). Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бои с украинскими силами ведутся за пределами территории региона. План действий на месте Гладков не предоставил, так как «противник тоже читает».

Накануне вечером Гладков отправился в Козинку на фоне сообщений российских и украинских пабликов об атаке на село.

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#регионы
#сво
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Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине
15 марта 2024, 03:09

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что следующие несколько месяцев станут решающими для конфликта на Украине, передает его слова AFP.
По прогнозам Борреля, речь о весне и лете 2024 года. Ссылаясь на аналитиков, дипломат заявил, что летом ожидается «серьезное российское наступление». Тем временем Украина, по его словам, не может ждать до появления результата следующих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Дипломат также выразил мнение, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. Ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь американской стороны в случае конфликта, подытожил Боррель.

Конгресс США из-за позиции республиканцев в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации главы государства Джо Байдена о выделении еще $60 млрд для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре.

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#сша
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#дональд трамп
#украина
#заявление
#лидер
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Болгария отправила на Украину 30 вагонов с бронетранспортёрами
Министр обороны Болгарии Тогарев: София отправила Киеву первый эшелон БТР
15 марта 2024, 02:46

Фото: iStock/alexmak72427

Болгария отправила Украине первый эшелон бронетранспортёров, состоящий и3 тридцати вагонов, рассказал на пресс-конференции глава Минобороны страны Тодор Тогарев. Его заявление цитирует Болгарское национальное телевидение.
По словам главы болгарского военного ведомства расходы по отправке партии БТР превысили 170 тысяч левов или 85 тысяч евро, при этом в транспортировке были задействованы почти две с половиной сотни военнослужащих.

Напомним, что не так давно, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщил, что официальная София задерживает поставку сотни бронетранспортёров Киеву, так как министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть необходимые для этого транспортные расходы.

Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, сложность перевозки БТР возникла из-за задействования большого количества составов.

Министр экономики Болгария Никола Стоянов ещё в декабре 2022 года заявил о том, что страна поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы. При этом уточняется, что поддержка Украины со стороны Болгарии будет осуществляться на основании решения парламента. Кроме того, эта помощь никак не должна повлиять на боеготовность болгарской армии.


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#военная техника
#болгария
#украина
#поставки
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Верховная рада приняла обращение в связи с выборами президента РФ
15 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/ olegda88

Парламент Украины обратился к правительствам и парламентам других стран, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением в России президентских выборов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Киев призвал осудить действия Москвы по проведению выборов в Донбассе, Новороссии и Крыму. Также парламентарии обратились к мировому сообществу с просьбой усилить санкционное давление на Россию.

Приняв данное обращение, парламент приостановил работу из-за объявленной на всей территории страны воздушной тревоги.

К иностранным государствам и международным организациям также обратился с просьбой украинский МИД. Он попросил не присылать международных наблюдателей на выборы в Россию и отказаться от признания их результатов.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Впервые в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав России в 2022 году.

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#выборы
#мид
#парламент
#киев
#рф
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«Вся пехота уйдёт под землю»: На Украине предсказали тотальное господство дронов
Военный ВСУ Бескрестов: Через полгода-год дроны будут уничтожать любого солдата
15 марта 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Через полгода-год обе стороны начнут производить достаточно FPV-дронов, чтобы уничтожать каждого солдата. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова военного эксперта и специалиста по дронам Сергея «Флеша» Бескрестнова.
«И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемые наземные роботы», – написал тот.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.


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#дрон
#беспилотник
#россия
#украина
#всу
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Гладков: На территории Грайворонского городского округа украинских войск нет
РИА Новости: Белгородский губернатор Гладков посетил атакованные ВСУ районы
15 марта 2024, 00:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения Грайворонского городского округа заявил, что на территории округа нет украинских войск, и бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) идёт за его пределами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сообщил губернатор.




Власти вывезли жителей в безопасное место — их при желании отправят к родным или в пункты временного размещения. Утром пройдет оценка ущерба и начнется восстановление.

Ранее российские военкоры и военные Telegram-каналы вечером 14 марта сообщили о том, что украинские диверсанты пытаются прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка в Грайворонском округе, а также высадили около этого села вертолётный десант. После этого Вячеслав Гладков сообщил, что выехал в Козинку, чтобы «своими глазами увидеть и рассказать, что там происходит».

Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции. Затем по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины. При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
#всу
#вячеслав гладков
#белгородская область
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