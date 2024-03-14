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ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России, уничтожено 195 диверсантов

ВС РФ уничтожили 195 диверсантов при попытке прорыва в районе села Сподарюшино
14 марта 2024, 13:46
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. В бою ликвидировано 195 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.


Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.

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#военные
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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«Разгром ДРГ противника»: опубликованы кадры уничтожения техники диверсантов
Минобороны показало кадры разгрома техники ДРГ в районе села Сподарюшино
14 марта 2024, 14:27

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российское Минобороны опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.

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Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
#военные
#минобороны рф
#дрг
#вс рф
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ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ Томайчука, мечтавшего станцевать на крыше Кремля
14 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.
«Николай Томайчук, позывной "Танцор". Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорится в сообщении.

Украинский военный руководил небольшим подразделением ВСУ на северо-восточном направлении линии боевого соприкосновения. Свой позывной он получил из-за профессии хореографа.

Таким образом, мечтам «Танцора» никогда уже не суждено сбыться.

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#актёр
#танец
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#всу
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Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью
14 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/aapsky

Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В среду, 14 марта около 13.20 мск силами российского ПВО была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Орловской области Российской Федерации», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области, возле поселка Теткино. О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.

Кроме того, ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС. Согласно сообщению, безоболочное взрывное устройство было сброшено в районе забора, за которым расположены баки с дизельным топливом.

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#россия
#минобороны рф
#всу
#вс рф
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Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области
Росгвардия с ФСБ и ВС РФ ведет бои с украинской ДРГ у Теткино в Курской области
14 марта 2024, 13:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения Росгвардии активно сражаются с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) возле поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует «Лента.ру».
В защите от нападения противника росгвардейцы совместно действуют с военнослужащими Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничниками ФСБ.

13 марта артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 членов украинских вооруженных формирований, которые пытались проникнуть через государственную границу России в Белгородской области, подчеркнули в ведомстве.

О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.

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#губернатор
#фсб
#всу
#вс рф
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Медведев предложил российскую формулу мира по Украине
Медведев предложил Украине признать поражение и безоговорочно капитулировать
14 марта 2024, 12:42

Фото: Официальный сайт Кремля

В своем телеграм-канале зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение относительно «Формулы мира Зеленского» и «мирной конференции» в Швейцарии.
Он отметил, что считает это проявлением нечего иного, как дурного сюрреализма. Медведев подчеркнул, что мир может быть достигнут только через взаимную волю сторон и разумный компромисс или же путем капитуляции одной из сторон.

Замглава Совбеза РФ отметил отсутствие воли Украины к переговорам и предложил свою «российскую формулу». Он предложил признание поражения Украины в военном конфликте, полную капитуляцию перед неонацистской кликой в Киеве, демилитаризацию страны и запрет на создание военизированных формирований на ее территории в будущем.

Также Медведев выразил мнение, что под контролем ООН необходимо провести принудительную денацификацию всех органов власти Украины и организовать выборы во временный парламент на территории бывшей Украины.

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Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино
Старовойт: украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Курской области
14 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/IherPhoto

Украинская ДРГ вновь осуществила попытку прорваться на территорию Курской области, однако была остановлена российскими пограничниками и военными. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинских диверсантам в бою не получается добиться успехов. При этом в информационную борьбу вступил ЦИПсО (центр информационно-психологических операций). Старовойт призвал игнорировать непроверенную информацию и не распространять её.

Глава региона также предупредил местных жителей обращать внимание на подозрительных граждан и сообщать об оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

Тем временем российские военные ведут активный бой с украинскими диверсантами в районе села Сподарюшино в Белгородской области.

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#фсб
#террористы
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#рф
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«Плохо охраняется»: Баранец о попытках украинских ДРГ прорваться в Белгород
Полковник Баранец: ДРГ отрабатывают деньги своих «хозяев» и хотят сорвать выборы
14 марта 2024, 11:42

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские ДРГ продолжают попытки прорваться на российскую территорию. ВС РФ не допускают пересечения границ и успешно отражают атаки ВСУ.
О том, какие цели преследует противник при вылазках в Белгородскую область,в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Через многочисленные попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорвать границы Российской Федерации в Белгородской области, ВСУ решают сразу несколько задач», — сообщил Баранец.
Первая задача состоит в том, чтобы добиться пиар-эффекта.

«Показать как западным, так и российским политикам и обществу факт того, что «российская граница плохо охраняется, а мы здесь гуляем», — заявил эксперт.
Также ВСУ пытаются добиться максимального уничтожения российских граждан, чтобы вызвать недовольство в обществе, тем более, накануне президентских выборов. Здесь Баранец привел прямую зависимость ужесточения ситуации с атаками ВСУ на гражданскую инфраструктуры мирных российских городов с выборами президента, которые состоятся 15-17 марта 2024 года. Подрыв авторитета действующего главнокомандующего и Вооруженных сил РФ на основе их неспособности защитить российские граничащие с Украиной территории могут повлиять на настроения избирателей на выборах.

«Им же все-таки платят деньги, эти деньги надо отрабатывать», — пояснил Баранец.
Полковник назвал заказчиков действий диверсионно-разведывательных групп «хозяевами», которые неплохо вложились материально в обеспечение ДРГ и теперь ждут каких-то ошеломляющих результатов. С криками «Вперед на Россию!» ДРГ пытаются прорвать границу РФ, но у них ничего не выходит, потому что граница полностью защищена.

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#всу
#украина
#вс рф
#белгородская область
#сво
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Пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили сослуживцы под Авдеевкой
14 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пленный военнослужащий украинских Вооруженных сил Сергей Павлюк сообщил, что во время бегства из Авдеевки украинские бойцы оставляли своих раненых товарищей.
Видео с его рассказом опубликовала 14 марта пресс-служба Минобороны.

«Мы подвергались постоянным обстрелам минометами и артиллерией. Было бесполезно продолжать оборону. Во время отступления я получил травму ноги — это произошло ночью. Мои сослуживцы решили, что они не могут унести меня, поэтому они оставили меня и ушли», — сказал он на видео, которое было распространено Министерством обороны РФ.
Павлюк также описал детали отступления ВСУ из Авдеевки, отметив, что украинцы отступали в основном отдельными группами. «Каждый уходил, как мог», — отметил он.

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#всу
#минобороны
#рф
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В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
14 марта 2024, 11:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские бойцы отражают атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области, ведется стрелковый бой. Об этом сообщает пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, бой с украинскими диверсантами ведут подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», штурмовиков и Минобороны РФ, а также спецназ. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Однако российские бойцы «бьются как тигры», отражая атаку. В настоящее время идет стрелковый бой, заключил военкор.

Ранее стало известно, что утром 14 марта украинская ДРГ вновь предприняла попытку проникнуть на территорию Белгородской области.

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Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
#минобороны рф
#танки
#авиация
#дрг
#вс рф
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