ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России, уничтожено 195 диверсантов

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14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. В бою ликвидировано 195 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.
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Элина Позднякова