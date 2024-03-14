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ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области за сутки
14 марта 2024, 20:59
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов и осуществили более 20 атак при помощи беспилотников по 10 районам Белгородской области.
В результате этих атак пострадали два человека. В информации, опубликованной в Telegram-канале Гладкова, отмечается, что с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта было выпущено 208 снарядов из различных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету.

Кроме того, было совершено 22 атаки при помощи беспилотников. Большинство обстрелов пришлось на Грайворонский округ. В результате этих атак были выявлены разрушения в 10 квартирах четырех домов, 21 частном домовладении, а также на 6 объектах и 6 автомобилях.


Гладков также уточнил, что в городе Белгороде противник атаковал при помощи двух БПЛА самолетного типа, а также упомянул артиллерийские обстрелы в Белгородском районе по нескольким населенным пунктам.

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#бпла
#telegram
#всу
#вооружения
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«Собрали весь сброд»: Коц об ичкерийцах* в составе украинских ДРГ
Военкор Коц: полевой командир-ичкериец* сообщил об атаке на российскую границу
14 марта 2024, 20:44

Фото: istock / Tomas Ragina

Военкор Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что составе украинских ДРГ, которые атакую Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы*.
Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, который воевал против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии, заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные регионы России в составе украинских ДРГ. Как утверждает корреспондент, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.

« В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются», — написал военкор.
Ранее в Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
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#рф
#диверсанты
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«Гнали на фарш»: Боец ВСУ раскритиковал новых командиров
Солдат ВСУ Шароваров: Новое командование отправляет людей «на фарш»
14 марта 2024, 20:25

Фото: istock / Prostock-Studio

Командование ВСУ отправляет людей «на фарш», высылая их на неподготовленные позиции. Такое мнение озвучил украинский военнослужащий Евгений Шароваров на своей странице в Facebook*
Как утверждает боец, новые командиры отправляют солдат на позиции, на которых большой риск потерь личного состава.

«Сядете здесь» — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. «Что там? Есть укрытие? Там кто-то был?» — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два «карандашика». Однако он честно говорит: «Не знаю. Просто точка на карте», — рассказал боец.
Шароваров обратил внимание, что офицеры управляют боевыми действиями, используя беспилотники, из-за чего не знают каковы реалии боя на земле. Как полагает военнослужащий, ВСУ потеряли три танка Abrams, оказавшись слишком близко к российским позициям.

Он отметил, что предыдущие офицеры, когда «командование гнало людей на фарш», могли смело заявить, что отказываются отправлять своих людей и отказывались исполнять приказы, связанные с бессмысленной гибелью солдат.

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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#солдат
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Advance: Киев боится дальнейшего прорыва российских войск после потери Авдеевки
14 марта 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

После взятия Авдеевки российские войска могут совершить новый прорыв на передовой. Создаётся впечатление, что такого развития событий украинцы очень опасаются.
Об этом пишут обозреватели в материале издания Advance. Уже то, что украинцы отправляют такие мощные соединения на участки к западу от Авдеевки, говорит о том, что они в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва, говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что киевскому режиму всё труднее поддерживать остатки энтузиазма среди своих союзников. Если они увидят, что оборона ВСУ рушится, они начнут настаивать на переговорах, поясняют обозреватели.

То, что город на важном стратегическом направлении пал именно в тот момент, когда плохие новости сыпались на Украину со всех сторон, говорит о том, что Россия, возможно, с большой скоростью продолжит наступательные действия и в ближайшее время возьмут стратегические военные узлы и населённые пункты, заключают авторы статьи.

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#украина
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На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей
Гладков: ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
14 марта 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

В третий раз за день российская противовоздушная оборона сработала над Белгородом и его окрестностями.
Были уничтожены 11 воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Наша система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и его окрестностями, сбив 11 воздушных целей, приближавшихся к городу. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях на земле», — написал он.
Сегодня утром Белгород и другие районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, около 08:30 по московскому времени, противовоздушная оборона уничтожила восемь украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и его окрестностями, в результате чего погибли два человека, а несколько получили ранения.

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«Врата ада»: Стало известно, чего боятся солдаты ВСУ
MWM: высокоточные планирующие бомбы ВКС РФ наводят ужас на бойцов ВСУ
14 марта 2024, 16:47

Фото: istock / Michele Ursi

Российские высокоточные бомбы наводят ужас на военнослужащих ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Россия нарастила преимущество в огневой мощи при помощи огромного количества новых высокоточных планирующих бомб. <…> Бойцы ВСУ даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — отмечают авторы публикации.
Отмечается, что авиация Украины не внесла сопоставимого вклада. Помимо этого, арсенал тактических баллистических ракет России существенно расширил свои возможности для атаки позиций противника за счет успешного росту производства ракет.

В материале подчеркивают, что в настоящее время российский ВПК производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и страны НАТО вместе взятые.

Ранее стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Армия России уничтожила 5 962 иностранных наёмника, воевавших на стороне ВСУ
14 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские военные ликвидировали за все время спецоперации 5 962 иностранных наемника, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства России, всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.


Фото: Минобороны РФ

На втором месте по числу военных в ВСУ находится Грузия – оттуда прибыло 1 042 человека, из них уничтожен 561 боевик.

Кроме того, на стороне ВСУ воюет 1 113 бойцов, ликвидирован уже 491, а из 1005 канадских наёмников уничтожено 422. Из Великобритании на Украину прибыло 822, уничтожено 360.

Также в Минобороны рассказали, что из Румынии приехало 784 наёмника, 349 ликвидированы; из Германии – 235, уничтожено 88.

«Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — заключили в Минобороны России.
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#всу
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«Умеют воевать»: Баранец рассказал, зачем ВСУ Работино и опроверг миф о нехватке солдат
Полковник Баранец: контроль над Работино позволит продвинуться в Славянск и Краматорск
14 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинская сторона перебрасывает резервы на Запорожское направление под Работино. Прежде об этом сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Наряду с этим, распространяется информация о том, что ВСУ несут существенные потери среди личного состава и техники, и на линии фронта отмечается нехватка живой силы.
О том, какое значение имеет Работино, и на самом ли деле украинская армия испытывает дефицит военных и вооружения, в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я принадлежу к тем людям, которым на уши не повесишь лапшу, как это пытаются сделать западная и украинская пропаганды», — заявил Баранец.

Он пояснил, что речь идет о «нытье Украины» о том, что у них нет снарядов и личного состава.

«Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. А почему они воюют, и мы по 500 метров в день продвигаемся? Не нужно верить лживой пропаганде, которая пытается нас с вами одурачить. Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать», — рассказал военный эксперт.

На вопрос о том, какое значение имеет населенный пункт Работино и почему за него идут ожесточенные бои, Баранец ответил, что установление контроля над селом позволит выполнить дальнейшие прорывы в направлении Славянска и Краматорска.

«Это наша стратегическая задача в этом году. Оттуда можно выйти на административные границы Донецка и Луганской области. Они поэтому держаться, они видят, что мы рвем, напираем», – заявил Баранец.

Он также добавил, что ВСУ «зубами вцепились» в Работино, и там идут кровопролитные бои.

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#военные
#боеприпасы
#дефицит
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#всу
#вс рф
#вооружения
#виктор баранец
#сво
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Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва
Минобороны показало кадры поражения ДРГ при попытке прорыва в Сподарюшино
14 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/vadimrysev

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.


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#военные
#кадры
#вс рф
#минобороны рф
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«Разгром ДРГ противника»: опубликованы кадры уничтожения техники диверсантов
Минобороны показало кадры разгрома техники ДРГ в районе села Сподарюшино
14 марта 2024, 14:27

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российское Минобороны опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.

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#военные
#минобороны рф
#дрг
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