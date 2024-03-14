ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

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Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов и осуществили более 20 атак при помощи беспилотников по 10 районам Белгородской области.
В результате этих атак пострадали два человека. В информации, опубликованной в Telegram-канале Гладкова, отмечается, что с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта было выпущено 208 снарядов из различных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету.
Кроме того, было совершено 22 атаки при помощи беспилотников. Большинство обстрелов пришлось на Грайворонский округ. В результате этих атак были выявлены разрушения в 10 квартирах четырех домов, 21 частном домовладении, а также на 6 объектах и 6 автомобилях.
Гладков также уточнил, что в городе Белгороде противник атаковал при помощи двух БПЛА самолетного типа, а также упомянул артиллерийские обстрелы в Белгородском районе по нескольким населенным пунктам.
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Кроме того, было совершено 22 атаки при помощи беспилотников. Большинство обстрелов пришлось на Грайворонский округ. В результате этих атак были выявлены разрушения в 10 квартирах четырех домов, 21 частном домовладении, а также на 6 объектах и 6 автомобилях.
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Артем Кузьмин