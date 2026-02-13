Приговор осужденной за госизмену художнице из Самары оставили без изменений

13 февраля 2026, 20:14

Фото: istockphoto/simpson33

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде не удовлетворил жалобу художницы Ирины Измайловой, осужденной на 20 лет колонии по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.