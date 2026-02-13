Приговор осужденной за госизмену художнице из Самары оставили без изменений
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде не удовлетворил жалобу художницы Ирины Измайловой, осужденной на 20 лет колонии по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Кроме того, фигурантку осудили по статьям о незаконном обороте и использовании взрывчатых веществ или взрывных устройств. Помимо срока, Измайлова получила штраф в 250 тысяч рублей и полтора года ограничения свободы после освобождения.
По версии ФСБ, находясь в одной из стран Восточной Европы, Измайлова установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Она выполняла их поручения, направленные на нанесение ущерба безопасности России.
В частности, как утверждается, злоумышленница собирала и передавала сведения об объектах критически важной инфраструктуры, а также перевезла через границу наушники со скрытыми печатными платами и радиоэлементами, которые могли использоваться для приведения в действие взрывного устройства. По данным спецслужбы, она изготовила инициирующее взрывчатое вещество для подготовки диверсий по заданию украинских кураторов.
