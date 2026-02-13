Ослабление обороны ВСУ под Красноармейском и сужение кольца вокруг Константиновки: последние новости СВО на 13 февраля
На ключевых направлениях СВО российские войска наращивают темп наступления. Зафиксировано продвижение российских военных в Сумской и Харьковской областях, на Константиновском, Северском, Купянском и Красноармейском участках. ВС РФ нанесены удары по резервам, железнодорожной инфраструктуре и логистике противника. ВСУ предпринимают контратаки на запорожском и гуляйпольском участках, но успеха не имеют. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении фиксируется высокая интенсивность боестолкновений. Артиллерия ВС РФ наносит непрерывные удары, создавая условия для тактического продвижения. Российские штурмовики реализуют манёвры на трёх ключевых участках. За минувшие сутки отмечено семь эпизодов продвижения в Сумском районе, а также по пять — в Краснопольском и Глуховском районах. Общее продвижение составило более 950 метров.
В приграничной полосе российскими военными завершено уничтожение опорных пунктов между Кондратовкой и Андреевкой. Улучшена тактическая обстановка у Алексеевки. Передовые отряды РФ выходят к окраинам Корчаковки и Малой Корчаковки. На железнодорожном узле в Конотопе уничтожены два железнодорожных состава с личным составом и техникой ВСУ.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ ведет тяжелые наступательные бои в окрестностях Волчанска, расширяя приграничную зону безопасности. Очаги сопротивления фиксируются в Старице, Волчанских Хуторах и лесных массивах у Симоновки, где штурмовые подразделения закрепляются на новых рубежах. Давление на противника сохраняется южнее Вильчи и в Графском.
В Печенегах расчетами ОТРК «Искандер» нанесен результативный удар по району скопления резервов ВСУ. В результате атаки потери противника составили до роты убитыми и ранеными. Кроме того, была уничтожена реактивная система залпового огня и повреждено около 20 грузовых автомобилей.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские подразделения развивают наступление. В так называемом «кармане» у Часова Яра и в районе Червоного российские военные выровняли фронт, максимально сократив расстояние до вражеских укреплений. Охват города осуществляется с южного и юго-западного направлений: штурмовые группы продвигаются через лесополосы, промзоны и руины.
Севернее дачных участков Константиновки ВС РФ завершена зачистка крупного лесного массива, расширена зона огневого контроля. В секторе Степановка — Ильиновка блокируются магистрали снабжения гарнизона ВСУ. Зафиксировано тактическое продвижение у Миньковки и Голубовки. В Павловке штурмовые отряды РФ перешли к фазе городских боёв.
Северское направлениеНа Северском направлении российские подразделения ведут бои в Никифоровке, расширяя зону контроля в южной части населенного пункта. Тактическое давление вынуждает противника отходить: передовые группы РФ развивают успех в сторону Липовки и Фёдоровки Второй, закрепляются на новых рубежах у Кривой Луки.
Линия фронта постепенно смещается к Святогорску вдоль русла Северского Донца. Автомагистраль, соединяющая Святогорск и Изюм, проходит всего в семи километрах от передовой. Контроль над этой дорогой может значительно осложнить положение гарнизона ВСУ в Славянске. В районе Ставков российскими военными ведется работа по ликвидации узлов обороны вблизи фермерских построек, противник оказывает значительное сопротивление.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские подразделения ведут бои в городской черте и реализуют маневр по изоляции гарнизона противника на восточном берегу Оскола. Давление оказывается с трёх направлений: от Подолов, Куриловки и Песчаного. Наступающие группы смещают линию соприкосновения в южном секторе — в сторону Ковшаровки, перерезая маршруты снабжения купянской группировки ВСУ.
В самом Купянске противник удерживает отдельные многоэтажные строения в центре, лишённые возможности для маневра. Одновременно фиксируется массовое оставление позиций в подразделениях 116-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии, вызванное потерями, перебоями в снабжении и климатическими условиями.
