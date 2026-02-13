ВСУ ударили по маршрутке с мирными жителями
В Малокаховке Херсонской области ВСУ ударили двумя дронами по маршрутному микроавтобусу, перевозившему мирных жителей. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.
По его словам, водителя и женщину-пассажирку увезли в больницу, еще несколько человек получили легкие ранения. Филипчук также отметил, что висящий над местом беспилотник долгое время не давал медикам подойти к пострадавшим и забрать их.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что ночью вражеские БПЛА атаковали жилые дома и промпредприятия в регионе. В результате пострадали три человека, включая 12-летнего мальчика.
