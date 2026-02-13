ВСУ ударили по маршрутке с мирными жителями

13 февраля 2026, 11:43

Два человека попали в больницу после удара БПЛА по маршрутке под Херсоном

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Малокаховке Херсонской области ВСУ ударили двумя дронами по маршрутному микроавтобусу, перевозившему мирных жителей. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.