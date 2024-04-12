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«Прилетит десятикратно»: Лукашенко жестко предупредил Украину

Лукашенко: Украине прилетит десятикратно, если она будет атаковать РФ дронами
12 апреля 2024, 15:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере, передает РИА Новости.
По его словам, украинцы должны понимать, что обстрел России, в особенности объектов критической инфраструктуры, обернётся для Киева настоящей проблемой.

С начала этого года ВСУ совершили серию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Под удары попали завод «Лукойла» в Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ.



Накануне лидер Белоруссии прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву. Вчера он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. В поездке Лукашенко сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.

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Минобороны: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю
12 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

За прошлую неделю 21 украинский военнослужащий сдался в плен Вооружённым силам России, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

При этом, на Купянском направлении российским военнослужащим удалось улучшить свои позиции, отразить четыре ​штурмовые атаки со стороны ВСУ, а также нанести удар по личному ​составу противника.

В Минобороны уточнили, ​что за прошедшую недели украинские войска потеряли более 380-ти военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

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Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
12 апреля 2024, 13:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пособник украинских военных преступников предстанет перед судом. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
По информации источника, в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ. С его помощью подразделения украинской армии спланировали нападение и обстреляли территорию Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, где находились пятнадцать человек.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии задержали оператора дрона по подозрению в пособничестве ВСУ. Он пытался скрыться, но был задержан.

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В Славянск прибыли первые подразделения французского легиона
12 апреля 2024, 13:30

Фото: iStock/e-crow

В Славянск перебросили первые подразделения французского иностранного легиона, об этом сообщает «Военная хроника» в своём Telegram-канале.
«Представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске», — сообщили в статье.

Уточняется, что первая прибывшая группа состоит из ста человек. Среди них: специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.

Предположительно, французские военные будут помогать Вооружённым силам Украины оборонять Славянск, когда ВС РФ освободят Часов Яр и пойдут дальше по Донецкому направлению.

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В российском регионе ежедневно находят десятки оттаявших беспилотников
Гусев: в Воронежской области находят десятки оттаявших беспилотников
12 апреля 2024, 12:54

Фото: Минобороны РФ

Десятки оттаявших беспилотников находят в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в ходе прямого эфира, который ведётся на странице областного правительства во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что большая часть найденных беспилотников была подавлена системой радиолокационной борьбы (РЭБ). Дроны после таяния снега обнаруживаются практически ежедневно. В правительство области поступает много обращений от граждан, которые находят эти дроны на территории региона.

По словам Гусева, в настоящее время нет необходимости в объявлении воздушной опасности. Такие сигналы включаются только тогда, когда Минобороны РФ сообщает о летящем дроне, траектория полёта которого пролегает над Воронежской областью. К счастью, добавил губернатор, часть этих предупреждений не приводят к работе системы РЭБ.

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#губернатор
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Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих
Депутат ГД Саралиев: РФ в ходе обмена вернула тела 23 военнослужащих
12 апреля 2024, 12:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Россия и Украина произвели обмен телами военнослужащих. Об этом в беседе с РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что в рамках этого обмена России вернула тела 23 военных.

Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тела бойцов ВСУ, сообщили в киевском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Саралиев добавил, что 77 украинских военных, тела которых были переданы Киеву, участвовали в боях на донецком направлении. Ещё 20 — на запорожском направлении, а оставшиеся двое — на харьковском.

Предыдущий обмен был осуществлён 29 марта. Тогда Россия вернула тела 29 военных, а Украина — 121.

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#украина
#россия
#военные
#вс рф
#всу
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«Мясорубка»: Бразильский журналист метко описал последствия мобилизации на Украине
Лейрос: Принудительная мобилизация не спасет Украину от краха
12 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/razihusin

Принудительная мобилизация не поможет Киеву исправить ситуацию на полях СВО, об этом пишет бразильский журналист Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
«Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. На практике Киев просто создает «мясорубки» и превращает собственное население в пушечное мясо», — прокомментировал ситуацию Лейрос.

По словам журналиста, большинство новобранцев в Вооружённых силах Украины погибают в первые дни пребывания на спецоперации. Они являются лёгкой мишенью для российской артиллерии, а также для беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

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Рогов сообщил о подготовке польских военных для ввода контингента на Украину
Рогов: Польша готовит военных для ввода контингента на Украину
12 апреля 2024, 11:37

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Он пояснил, что в настоящее время польские военные прибывают на Украину под видом наёмников. Они приезжают небольшими подразделениями и сменяются каждые месяц-полтора. Все они готовятся к участию в конфликте против России.

По словам местных жителей подконтрольной Киеву части Запорожской области, несколько дней назад в регион прибыла новая группа польских наёмников, состоящая как минимум из сотни военных.

В настоящее время эта группа, по данным Рогова, находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

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В зоне СВО пропал американский журналист
Военный корреспондент из США Бентли пропал в Донецке
12 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/syahrir maulana

В Донецке исчез военный корреспондент из США Рассел Бентли, об этом сообщает МВД ДНР в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, в последний раз Бентли видели 8 апреля. Он ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Уточняется, что на вид Бентли 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку. На плече у Бентли набита татуировка в виде стрелы.

По информации Комитета защиты журналистов (CPJ), с момента начала спецоперации на Украине погибло не менее 17 журналистов, пятеро из которых работали на иностранные издания.

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Пять дронов ВСУ пытались атаковать российский регион
МО: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
12 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны уничтожила пять дронов ВСУ, которые пытались атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки киевского режима произошло около 10:00 мск. По информации источника, беспилотники были сбиты в небе над российским регионом.

В военном ведомстве уточнили, что для атаки были направлены дроны самолетного типа. Все цели были успешно уничтожены, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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