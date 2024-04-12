«Прилетит десятикратно»: Лукашенко жестко предупредил Украину

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Украина будет атаковать Россию дронами, то ей прилетит в десятикратном размере, передает РИА Новости.
По его словам, украинцы должны понимать, что обстрел России, в особенности объектов критической инфраструктуры, обернётся для Киева настоящей проблемой.
С начала этого года ВСУ совершили серию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Под удары попали завод «Лукойла» в Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ.
Накануне лидер Белоруссии прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву. Вчера он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. В поездке Лукашенко сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.
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С начала этого года ВСУ совершили серию атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Под удары попали завод «Лукойла» в Нижегородской области, а также крупнейший на юге страны Новошахтинский НПЗ.
Накануне лидер Белоруссии прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву. Вчера он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики. В поездке Лукашенко сопровождает первая женщина-космонавт Белоруссии.
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Алёна Самарева