Лукашенко: идеи Путина по мирному решению конфликта найдут отклик у ВСУ

Фото: сайт кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что идеи его российского коллеги Владимира Путина по мирному решению конфликта на Украине найдут отклик среди ВСУ. Об этом он заявил на встрече с главой российского государства в Кремле.
«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — уверен Лукашенко.Он также уверил Путина, что готов «плечом к плечу» работать для решения данного вопроса.
Напомним, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Визит белорусского лидера в Россию продлится два дня. Он проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню космонавтики.
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