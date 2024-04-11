Путин высказался о возможных переговорах по Украине

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Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые не имеют ничего общего с действительностью, заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Он напомнил, что в Швейцарии планируют провести конференцию по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам главы государства, Россию туда не зовут, при этом говорят, что без участия Москвы решить вопрос невозможно.
«Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы за (переговоры по мирному урегулированию — ред.), но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью», — подчеркнул Путин.
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