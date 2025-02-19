Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)
Антон Батырев — российский актер театра и кино, известный зрителям благодаря роли полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», следователя Сухарева в мелодраме «Карина красная».
Чем в настоящее время занят Антон Батырев и какое у него отношение к специальной военной операции? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
У Антона с детства проявлялись способности к изобразительному искусству, но он не видел себя в этой роли. В подростковом возрасте он твердо решил стать актером. Сначала родители не придавали этому значения, считая, что это просто детские забавы. Однако, сыграв несколько любительских ролей на школьных мероприятиях, Антон окончательно убедился, что актерство — его истинное призвание.
В своих воспоминаниях он отмечает, что годы его юности были непростыми: многие его друзья из двора столкнулись с проблемами, связанными с наркотиками. Некоторым удалось вырваться из этого опасного круга, но не всем повезло.
Второй брак Антона Батырева с Екатериной, дизайнером, оказался более продолжительным и подарил ему сына Добрыню. Однако после восьми лет совместной жизни пара рассталась. Антон признал свою вину, отметив, что чувства со временем угасли.
Антон Батырев снова стал холостяком в 2018 году, а в 2019-м его начали замечать в компании коллеги по сериалу «На качелях судьбы» Евгенией Лозой. Между актерами вспыхнула настоящая страсть, и они объявили о своей свадьбе. Казалось, что Антон наконец-то нашел свое счастье, но новость о разводе шокировала многих.
Евгения поделилась, что расставание принесло ей много боли, и с тех пор она не поддерживает связь с Антоном. Сам актер долго молчал на эту тему и только в интервью с Корчевниковым озвучил свою версию событий. Батырев признал, что во время работы с Евгенией у них действительно возникли чувства, однако они слишком поспешили с браком.
Антон Батырев рассказал, что именно Евгения Лоза первой предложила развод, и он согласился, так как не находил между ними ничего общего.
Пока он не спешит знакомить Анну с сыном Добрыней, который тяжело воспринимает новых женщин в жизни отца. В июле 2023 года Батырев сделал девушке предложение, она поделилась в социальных сетях фотографией с кольцом, подтвердив, что не носила бы его без причины. Позже они сыграли свадьбу.
В 2024 году Анна объявила о пополнении в их семье, опубликовав фотографии с новорожденным.
В интервью журналу «Теленеделя» актер охарактеризовал себя как патриота, объяснив, что это слово включает в себя любовь к своей стране и помощь тем, кто в ней нуждается. Он считает, что проявления патриотизма могут выражаться в исполнении русских песен, создании фильмов о патриотизме и памяти о героях как прошлого, так и настоящего.
В интервью украинским СМИ Цымбалюк рассказал, что после начала специальной военной операции Батырев сначала негативно воспринял происходящее и даже рассматривал возможность получения гражданства Украины. Однако вскоре его позиция изменилась, он опубликовал в социальных сетях пост, в котором заявил, что ему не стыдно быть русским. После этого инцидента Цымбалюк оскорбил российского коллегу и решил прекратить с ним общение.
Кроме того, Батырев занимается благотворительностью и является членом попечительского совета фонда «Люди-маяки», который помогает людям с генетическими и онкологическими заболеваниями.
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*Запрещен в РФ.
Биография Антона БатыреваАнтон Батырев, родившийся в 1981 году в Саратове, вырос в семье московских интеллигентов, которые мечтали, чтобы их сын продолжил семейные традиции и стал инженером или архитектором.
У Антона с детства проявлялись способности к изобразительному искусству, но он не видел себя в этой роли. В подростковом возрасте он твердо решил стать актером. Сначала родители не придавали этому значения, считая, что это просто детские забавы. Однако, сыграв несколько любительских ролей на школьных мероприятиях, Антон окончательно убедился, что актерство — его истинное призвание.
В своих воспоминаниях он отмечает, что годы его юности были непростыми: многие его друзья из двора столкнулись с проблемами, связанными с наркотиками. Некоторым удалось вырваться из этого опасного круга, но не всем повезло.
Карьера Антона БатыреваПосле окончания школы Антон Батырев, не сумев поступить в театральные вузы Москвы, стал студентом Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, где учился в мастерской Р.И. Белякова. После института его приняли в саратовский ТЮЗ им. Киселева, что положило начало его серьезной актерской карьере.
Личная жизньПервой супругой Антона Батырева стала Анна, с которой он сблизился во время болезни. Пара поженилась, но их отношения быстро иссякли. Антон отметил, что вместе они были всего полгода и расстались с облегчением, так как чувства оказались подменены.
Второй брак Антона Батырева с Екатериной, дизайнером, оказался более продолжительным и подарил ему сына Добрыню. Однако после восьми лет совместной жизни пара рассталась. Антон признал свою вину, отметив, что чувства со временем угасли.
Сын Добрыня (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)
Антон Батырев снова стал холостяком в 2018 году, а в 2019-м его начали замечать в компании коллеги по сериалу «На качелях судьбы» Евгенией Лозой. Между актерами вспыхнула настоящая страсть, и они объявили о своей свадьбе. Казалось, что Антон наконец-то нашел свое счастье, но новость о разводе шокировала многих.
Евгения поделилась, что расставание принесло ей много боли, и с тех пор она не поддерживает связь с Антоном. Сам актер долго молчал на эту тему и только в интервью с Корчевниковым озвучил свою версию событий. Батырев признал, что во время работы с Евгенией у них действительно возникли чувства, однако они слишком поспешили с браком.
«Я совершенно не для нее, она совершенно не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать», — объяснил Антон.
Антон Батырев рассказал, что именно Евгения Лоза первой предложила развод, и он согласился, так как не находил между ними ничего общего.
Появилась идеальная женщинаАктер с теплотой вспоминает свои прошлые отношения, но не испытывает сожалений, ведь в его жизни появилась идеальная женщина — Анна, заботливая и с отличным чувством юмора. Она младше его на 15 лет, их встреча произошла случайно на улице. Актер уверен, что именно она — тот человек, которого он искал, им действительно интересно вместе.
Пока он не спешит знакомить Анну с сыном Добрыней, который тяжело воспринимает новых женщин в жизни отца. В июле 2023 года Батырев сделал девушке предложение, она поделилась в социальных сетях фотографией с кольцом, подтвердив, что не носила бы его без причины. Позже они сыграли свадьбу.
В 2024 году Анна объявила о пополнении в их семье, опубликовав фотографии с новорожденным.
Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)
Отношение к СВОАнтон Батырев выразил свою позицию по поводу специальной военной операции, заявив в социальных сетях, что не стыдится быть русским. Он выразил обеспокоенность страданиями невинных людей, таких как дети, старики и женщины. Батырев призвал украинцев обратиться к своему президенту Зеленскому с просьбами, которые они высказывают россиянам, подчеркивая, что это в его власти.
В интервью журналу «Теленеделя» актер охарактеризовал себя как патриота, объяснив, что это слово включает в себя любовь к своей стране и помощь тем, кто в ней нуждается. Он считает, что проявления патриотизма могут выражаться в исполнении русских песен, создании фильмов о патриотизме и памяти о героях как прошлого, так и настоящего.
Сначала негативно воспринял происходящееВ апреле 2022 года украинский актер Тарас Цымбалюк высказал сожаление по поводу своей дружбы с Антоном Батыревым, с которым он общался с 2014 года и часто пересекался на съемочных площадках.
В интервью украинским СМИ Цымбалюк рассказал, что после начала специальной военной операции Батырев сначала негативно воспринял происходящее и даже рассматривал возможность получения гражданства Украины. Однако вскоре его позиция изменилась, он опубликовал в социальных сетях пост, в котором заявил, что ему не стыдно быть русским. После этого инцидента Цымбалюк оскорбил российского коллегу и решил прекратить с ним общение.
Антон Батырев сейчасАнтон Батырев продолжает активно сниматься в российском кино, работая над проектами «Овчарка», «Молот ведьм» и «Многодетство», а также участвуя в съемках детективного сериала «Контуженный», где он сыграет экс-командира СОБРа Дмитрия Чистякова.
Кроме того, Батырев занимается благотворительностью и является членом попечительского совета фонда «Люди-маяки», который помогает людям с генетическими и онкологическими заболеваниями.
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*Запрещен в РФ.
Дарья Осипова