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Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Антон Батырев — российский актер театра и кино, известный зрителям благодаря роли полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», следователя Сухарева в мелодраме «Карина красная».
Чем в настоящее время занят Антон Батырев и какое у него отношение к специальной военной операции? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Биография Антона Батырева

Антон Батырев, родившийся в 1981 году в Саратове, вырос в семье московских интеллигентов, которые мечтали, чтобы их сын продолжил семейные традиции и стал инженером или архитектором.

У Антона с детства проявлялись способности к изобразительному искусству, но он не видел себя в этой роли. В подростковом возрасте он твердо решил стать актером. Сначала родители не придавали этому значения, считая, что это просто детские забавы. Однако, сыграв несколько любительских ролей на школьных мероприятиях, Антон окончательно убедился, что актерство — его истинное призвание.

В своих воспоминаниях он отмечает, что годы его юности были непростыми: многие его друзья из двора столкнулись с проблемами, связанными с наркотиками. Некоторым удалось вырваться из этого опасного круга, но не всем повезло.

Карьера Антона Батырева

После окончания школы Антон Батырев, не сумев поступить в театральные вузы Москвы, стал студентом Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, где учился в мастерской Р.И. Белякова. После института его приняли в саратовский ТЮЗ им. Киселева, что положило начало его серьезной актерской карьере.

Личная жизнь

Первой супругой Антона Батырева стала Анна, с которой он сблизился во время болезни. Пара поженилась, но их отношения быстро иссякли. Антон отметил, что вместе они были всего полгода и расстались с облегчением, так как чувства оказались подменены.

Второй брак Антона Батырева с Екатериной, дизайнером, оказался более продолжительным и подарил ему сына Добрыню. Однако после восьми лет совместной жизни пара рассталась. Антон признал свою вину, отметив, что чувства со временем угасли.

Сын Добрыня (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Антон Батырев снова стал холостяком в 2018 году, а в 2019-м его начали замечать в компании коллеги по сериалу «На качелях судьбы» Евгенией Лозой. Между актерами вспыхнула настоящая страсть, и они объявили о своей свадьбе. Казалось, что Антон наконец-то нашел свое счастье, но новость о разводе шокировала многих.

Евгения поделилась, что расставание принесло ей много боли, и с тех пор она не поддерживает связь с Антоном. Сам актер долго молчал на эту тему и только в интервью с Корчевниковым озвучил свою версию событий. Батырев признал, что во время работы с Евгенией у них действительно возникли чувства, однако они слишком поспешили с браком.

«Я совершенно не для нее, она совершенно не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать», — объяснил Антон.

Антон Батырев рассказал, что именно Евгения Лоза первой предложила развод, и он согласился, так как не находил между ними ничего общего.

Появилась идеальная женщина

Актер с теплотой вспоминает свои прошлые отношения, но не испытывает сожалений, ведь в его жизни появилась идеальная женщина — Анна, заботливая и с отличным чувством юмора. Она младше его на 15 лет, их встреча произошла случайно на улице. Актер уверен, что именно она — тот человек, которого он искал, им действительно интересно вместе.

Пока он не спешит знакомить Анну с сыном Добрыней, который тяжело воспринимает новых женщин в жизни отца. В июле 2023 года Батырев сделал девушке предложение, она поделилась в социальных сетях фотографией с кольцом, подтвердив, что не носила бы его без причины. Позже они сыграли свадьбу.

В 2024 году Анна объявила о пополнении в их семье, опубликовав фотографии с новорожденным.

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Отношение к СВО

Антон Батырев выразил свою позицию по поводу специальной военной операции, заявив в социальных сетях, что не стыдится быть русским. Он выразил обеспокоенность страданиями невинных людей, таких как дети, старики и женщины. Батырев призвал украинцев обратиться к своему президенту Зеленскому с просьбами, которые они высказывают россиянам, подчеркивая, что это в его власти.

В интервью журналу «Теленеделя» актер охарактеризовал себя как патриота, объяснив, что это слово включает в себя любовь к своей стране и помощь тем, кто в ней нуждается. Он считает, что проявления патриотизма могут выражаться в исполнении русских песен, создании фильмов о патриотизме и памяти о героях как прошлого, так и настоящего.

Сначала негативно воспринял происходящее

В апреле 2022 года украинский актер Тарас Цымбалюк высказал сожаление по поводу своей дружбы с Антоном Батыревым, с которым он общался с 2014 года и часто пересекался на съемочных площадках.

В интервью украинским СМИ Цымбалюк рассказал, что после начала специальной военной операции Батырев сначала негативно воспринял происходящее и даже рассматривал возможность получения гражданства Украины. Однако вскоре его позиция изменилась, он опубликовал в социальных сетях пост, в котором заявил, что ему не стыдно быть русским. После этого инцидента Цымбалюк оскорбил российского коллегу и решил прекратить с ним общение.

Антон Батырев сейчас

Антон Батырев продолжает активно сниматься в российском кино, работая над проектами «Овчарка», «Молот ведьм» и «Многодетство», а также участвуя в съемках детективного сериала «Контуженный», где он сыграет экс-командира СОБРа Дмитрия Чистякова.

Кроме того, Батырев занимается благотворительностью и является членом попечительского совета фонда «Люди-маяки», который помогает людям с генетическими и онкологическими заболеваниями.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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#спецоперация
#игорь брынцалов
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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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