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Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Сати Казанову многие годы считают одной из самых привлекательных знаменитостей в России. Это мнение возникло ещё во времена «Фабрики звёзд». В настоящее время певица готовится к важному событию — рождению ребёнка.
Однако её путь к этому был непростым, она едва не потеряла карьеру из-за романа с женатым олигархом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Задумки Сати Казановой

Несмотря на отсутствие выдающихся вокальных данных и творческого начала, Сати Казанова сумела пробиться в российский шоу-бизнес и стала одной из главных звезд.

Она начала свою карьеру на «Фабрике», затем покинула группу, чтобы начать сольную карьеру, а позже переключилась на этническую музыку, которая до неё не была особенно популярна в России. Удалось ли ей реализовать все свои задумки?

Детство Сати Казановой

Сати Казанова, настоящее имя которой — Сатаней Сетгалиевна Казанова, родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР в большой традиционной кабардинской семье. Она была старшей из четырёх дочерей в семье Сетгалия Талостановича и Фатимы Исмаиловны Казановых и часто помогала матери заботиться о младших сестрах — Светлане, Марьяне и Мадине.

Сати начала обучение в местной школе, а в 12 лет её семья переехала в Нальчик, где она начала развивать свои вокальные навыки в городской школе искусств.

После окончания 9 класса она поступила в Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств на факультет «академический вокал». Казанова совмещала учёбу с выступлениями, участвуя в концертах и работая певицей в ресторане, что иногда вызывало недовольство её отца.

В этот период она стала лауреатом регионального конкурса «Нальчикские зори». Понимая, что хочет достичь большего, Сати собрала вещи и переехала в Москву на третьем курсе училища, получив помощь от Арсена Канокова, бизнесмена и бывшего президента её родной республики.

«Арсен Баширович и по сей день является достаточно известным политиком, бизнесменом и меценатом, который помогает в творческом развитии молодым и одарённым людям. Тогда мне посчастливилось стать одной из них. После долгой и обстоятельной беседы было принято решение о моём переезде. Что само по себе было чудом — ни один кавказский отец не отпустил бы никуда свою дочь с человеком даже такой безупречной репутации, как у Арсена Башировича», — сказала Сати.

В Москве Казанова поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных, где изучала эстрадное и джазовое пение. Однако она не успела завершить обучение, так как решила участвовать в кастинге популярного музыкального шоу.

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Жизнь в Москве

Учёба в «Гнесинке» дала Сати ясное представление о том, чем она хочет заниматься в будущем. Она участвовала в кастингах, занималась вокалом и начала выступать в музыкальном шоу «Вояж мечты» в казино.

Исполнительница отмечала, что в первый год её жизни в Москве она жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, расходы на которую оплачивал Арсен Баширович. Она отметила, что в городе с высокими ценами на жильё это была очень ценная поддержка для них.

По её словам, она сразу поступила в академию имени Гнесиных и начала работать певицей в казино. Она рассказала, что зарплата была небольшой, но для неё это было счастьем — иметь возможность работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию.

Это место стало не только площадкой для репетиций певицы, но и источником её дохода, поскольку родители не могли обеспечить ей комфортную жизнь в Москве. Хотя изначально зарплата Казановой была невысокой, со временем она достигла хорошего уровня.

«Я экономила пачку макарон, стараясь растянуть её на более длительный срок», — делилась воспоминаниями Казанова.

Машины, квартиры и дорогостоящие украшения

В 2002 году Сати стала участницей кастинга на проект «Фабрика звёзд» и была принята в первый сезон. Её называли главным секс-символом шоу, а в декабре она вошла в женское трио «Фабрика» вместе с Сашей Савельевой и Ириной Тоневой. Продюсером группы выступил Игорь Матвиенко, который создал «Фабрику» как альтернативу мальчиковому бойз-бэнду «Корни». Девушки записали несколько успешных хитов, таких как «Про любовь», «Девушки фабричные», «Рыбка» и другие, которые заняли верхние позиции в российских музыкальных чартах.

Сати долгое время оставалась одной из главных звезд группы «Фабрика». На протяжении всех лет её участия в популярном коллективе ходили слухи, что за ней ухаживали олигархи и множество миллионеров. Говорят, что тайные поклонники дарили ей машины, квартиры и дорогостоящие украшения.



Фото: istockphoto.com/ByoungJoo

Сольная карьера

Сати Казанова, после восьми лет в группе «Фабрика», начала сольную карьеру с поддержкой продюсера Игоря Матвиенко. Она выпустила ряд успешных синглов, таких как «Семь восьмых», «Буэнос-Айрес» и «Чувство лёгкости».

В 2013 году её совместная работа с Арсением Тодирашем «До рассвета» стала хитом, собрав 65 миллионов просмотров на YouTube и принесла два «Золотых граммофона». Сати переживала депрессию, несмотря на успех, и искала смысл жизни.

«Господи, я не вижу смысла в своей жизни. Пожалуйста, либо покажи этот смысл, либо забери меня из этой жизни. Я не хочу жить!. Я сижу в роскошной квартире на 35 этаже, у меня есть все, если я не сглуплю, то смогу продолжать строить карьеру в одном из лучших продюсерских центров с одним из лучших продюсеров — но я не хочу. Это была депрессия и полная дезориентация, я пыталась понять, чего я хочу и кто я», — вспоминала своё состояние Казанова.

В 2016 году она получила третий «Золотой Граммофон» за трек «Радость, привет» и выпустила песню «Всем салам» в дуэте с Ринатом Каримовым.

В конце 2017 года Сати Казанова представила клип на композицию «Я украду», в котором она сыграла любовницу мафиози, а рэпер МС Doni — торговца бриллиантами. В создании клипа «Мама» участвовали её мать, муж и блогер Марина Вовченко, где она освещала отношения между матерью и дочерью. В 2019 году Сати выпустила сингл «Ti amo» и решила сосредоточиться на гастролях с эстрадным репертуаром, а также на проекте «Сати Этника».

Этническая музыка

В конце 2010-х Сати Казанова начала активно продвигать этническую музыку, исполняя переработанные народные песни и санскритские мантры в сочетании с электронной музыкой и живыми инструментами.

Этот поворот в её творчестве отразился на её жизни: она стала вегетарианцем и проводит медитативные практики, включая мастер-классы по звукотерапии. В 2021 году вышел альбом «Waves of love», а летом того же года она провела неожиданный уличный концерт в Москве.

В 2022 году все билеты на её концерт были распроданы за две недели, что подтвердило интерес к её музыке. Сати также создала проект Sati Club, где делится дыхательными техниками и рекомендациями по уходу за собой.

Скандал из-за высказываний о «кривых» детях

В 2016 году многие СМИ активно обсуждали скандал, связанный с певицей, которая невольно оскорбила детей. Это произошло в Нальчике на мероприятии её благотворительного фонда, где она заявила, что организация занимается вопросами творчества, а не «кривых и косых детей». В результате её критиковали не только общественность, но и близкие друзья, а также коллеги. В конечном итоге Казановой пришлось публично принести извинения.

Фото: istockphoto.com/eranicle

Личная жизнь Сати Казановой

Личная жизнь Сати Казановой всегда привлекала внимание СМИ и поклонников. Долгое время ходили слухи о её романе с Алексеем Кабановым из группы «Корни», но правду о своих отношениях они раскрыли только спустя 20 лет.

«В конце наших отношений Сати призналась мне, что изменила мне. Это был яркий роман, но всё плохо закончилось», — признавался Алексей.

Кабанов намекнул на проблемы Казановой с репутацией, на что она ответила обвинениями в адрес него самого. Михаил Гребенщиков также добавил, что за кулисами ему предлагали деньги, чтобы устроить свидание с Сати.

После Кабанова Казановой приписывали отношения с Андреем Кобзоном, однако они не раскрыли подробностей. В 2013 году она появилась с бизнесменом Артуром Шачневым, который якобы сделал ей предложение, но вскоре пара рассталась. Также её связывали с Тимуром Кулибаевым, зятем Назарбаева, но она уклончиво отвечала на вопросы о своей личной жизни.

В 2018 году Сати призналась, что у неё были отношения с женатым олигархом, который подарил ей квартиру и автомобиль, но она не собиралась выходить за него замуж.

«Он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребёнка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрёл машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всём происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — отмечала Казанова.

По её словам, отношения завершились, когда у её партнёра появились дети от другой женщины, которая не была его супругой.

В 2016 году ходили слухи о романе Сати Казановой с Александром Шенкманом, якобы свадьба была назначена на 2017 год, и говорили о возможной беременности артистки. Однако сама Сати опровергла эти слухи, заявив, что Шенкман — всего лишь её друг.

Итальянский фотограф и беременность

Сати Казанова вышла замуж 14 октября 2017 года за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Церемония прошла в кабардинском стиле, а официальная регистрация состоялась в Москве. Пара отпраздновала свадьбу также в Пьемонте и отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы. Знакомство состоялось на свадьбе подруги, и хотя первая встреча была неудачной, индийский брамин предсказал их совместимость.

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Во время коронавирусных ограничений в 2021 году они были разлучены на четыре месяца, но позже Сати смогла вернуться к мужу в Италию. В 2022 году артистка планировала переезд в Италию, чтобы организовать свою жизнь вне зависимости от России.

Ходили слухи о беременности певицы, но она не становилась мамой. В одном из интервью Сати призналась, что у неё есть проблемы с этим вопросом, она старается их решить.

В 2024 году она объявила, что ждёт ребёнка, и позже рассказала, что у неё будет девочка. Сати отметила, что в течение семи лет замужества они активно пытались стать родителями, даже планируя график жизни в соответствии с её овуляцией.

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)

Певица сейчас

Сати продолжает следовать своему пути, сосредоточившись на этнической музыке и духовных практиках, полностью оставив позади имидж поп-принцессы и своё участие в группе «Фабрика». Певица утверждает, что её призвание — помогать другим, и она намерена продолжать заниматься тем, что ей действительно нравится.

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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд
19 февраля 2025, 22:28

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)

17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.

Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.

Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.

Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.

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Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
19 февраля 2025, 22:11

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.
Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.

Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.

Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.

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#певица
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Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе
19 февраля 2025, 21:53

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Личный блог Арая Чобаняна был взломан хакерами. После этого его жене Ирине Пинчук прислали скрины переписок супруга с другими женщинами. Участник «Дома-2» после продолжительного молчания прокомментировал произошедшее.
Отметим, что из полученных переписок вскрылось, что Арай изменял супруге в том числе тогда, когда она лежала в больнице с угрозой выкидыша. Узнав об этом, Ирина в среду объявила о разводе.

К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.

«Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду», – написал участник реалити-шоу.
Правда, судя по серьёзным оскорблениям Пинчук в адрес пока ещё мужа, заслужить прощение ему будет трудно.

К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.

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#соцсети
#шоу-бизнес
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