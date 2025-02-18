Роман с женатым, связь с президентом, олигархи и измены: шокирующие факты об участнице «Фабрики звезд» Сати Казановой

Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)
Сати Казанову многие годы считают одной из самых привлекательных знаменитостей в России. Это мнение возникло ещё во времена «Фабрики звёзд». В настоящее время певица готовится к важному событию — рождению ребёнка.
Однако её путь к этому был непростым, она едва не потеряла карьеру из-за романа с женатым олигархом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Она начала свою карьеру на «Фабрике», затем покинула группу, чтобы начать сольную карьеру, а позже переключилась на этническую музыку, которая до неё не была особенно популярна в России. Удалось ли ей реализовать все свои задумки?
Сати начала обучение в местной школе, а в 12 лет её семья переехала в Нальчик, где она начала развивать свои вокальные навыки в городской школе искусств.
После окончания 9 класса она поступила в Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств на факультет «академический вокал». Казанова совмещала учёбу с выступлениями, участвуя в концертах и работая певицей в ресторане, что иногда вызывало недовольство её отца.
В этот период она стала лауреатом регионального конкурса «Нальчикские зори». Понимая, что хочет достичь большего, Сати собрала вещи и переехала в Москву на третьем курсе училища, получив помощь от Арсена Канокова, бизнесмена и бывшего президента её родной республики.
В Москве Казанова поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных, где изучала эстрадное и джазовое пение. Однако она не успела завершить обучение, так как решила участвовать в кастинге популярного музыкального шоу.
Исполнительница отмечала, что в первый год её жизни в Москве она жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, расходы на которую оплачивал Арсен Баширович. Она отметила, что в городе с высокими ценами на жильё это была очень ценная поддержка для них.
По её словам, она сразу поступила в академию имени Гнесиных и начала работать певицей в казино. Она рассказала, что зарплата была небольшой, но для неё это было счастьем — иметь возможность работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию.
Это место стало не только площадкой для репетиций певицы, но и источником её дохода, поскольку родители не могли обеспечить ей комфортную жизнь в Москве. Хотя изначально зарплата Казановой была невысокой, со временем она достигла хорошего уровня.
Сати долгое время оставалась одной из главных звезд группы «Фабрика». На протяжении всех лет её участия в популярном коллективе ходили слухи, что за ней ухаживали олигархи и множество миллионеров. Говорят, что тайные поклонники дарили ей машины, квартиры и дорогостоящие украшения.
В 2013 году её совместная работа с Арсением Тодирашем «До рассвета» стала хитом, собрав 65 миллионов просмотров на YouTube и принесла два «Золотых граммофона». Сати переживала депрессию, несмотря на успех, и искала смысл жизни.
В 2016 году она получила третий «Золотой Граммофон» за трек «Радость, привет» и выпустила песню «Всем салам» в дуэте с Ринатом Каримовым.
В конце 2017 года Сати Казанова представила клип на композицию «Я украду», в котором она сыграла любовницу мафиози, а рэпер МС Doni — торговца бриллиантами. В создании клипа «Мама» участвовали её мать, муж и блогер Марина Вовченко, где она освещала отношения между матерью и дочерью. В 2019 году Сати выпустила сингл «Ti amo» и решила сосредоточиться на гастролях с эстрадным репертуаром, а также на проекте «Сати Этника».
Этот поворот в её творчестве отразился на её жизни: она стала вегетарианцем и проводит медитативные практики, включая мастер-классы по звукотерапии. В 2021 году вышел альбом «Waves of love», а летом того же года она провела неожиданный уличный концерт в Москве.
В 2022 году все билеты на её концерт были распроданы за две недели, что подтвердило интерес к её музыке. Сати также создала проект Sati Club, где делится дыхательными техниками и рекомендациями по уходу за собой.
Кабанов намекнул на проблемы Казановой с репутацией, на что она ответила обвинениями в адрес него самого. Михаил Гребенщиков также добавил, что за кулисами ему предлагали деньги, чтобы устроить свидание с Сати.
После Кабанова Казановой приписывали отношения с Андреем Кобзоном, однако они не раскрыли подробностей. В 2013 году она появилась с бизнесменом Артуром Шачневым, который якобы сделал ей предложение, но вскоре пара рассталась. Также её связывали с Тимуром Кулибаевым, зятем Назарбаева, но она уклончиво отвечала на вопросы о своей личной жизни.
В 2018 году Сати призналась, что у неё были отношения с женатым олигархом, который подарил ей квартиру и автомобиль, но она не собиралась выходить за него замуж.
По её словам, отношения завершились, когда у её партнёра появились дети от другой женщины, которая не была его супругой.
В 2016 году ходили слухи о романе Сати Казановой с Александром Шенкманом, якобы свадьба была назначена на 2017 год, и говорили о возможной беременности артистки. Однако сама Сати опровергла эти слухи, заявив, что Шенкман — всего лишь её друг.
Во время коронавирусных ограничений в 2021 году они были разлучены на четыре месяца, но позже Сати смогла вернуться к мужу в Италию. В 2022 году артистка планировала переезд в Италию, чтобы организовать свою жизнь вне зависимости от России.
Ходили слухи о беременности певицы, но она не становилась мамой. В одном из интервью Сати призналась, что у неё есть проблемы с этим вопросом, она старается их решить.
В 2024 году она объявила, что ждёт ребёнка, и позже рассказала, что у неё будет девочка. Сати отметила, что в течение семи лет замужества они активно пытались стать родителями, даже планируя график жизни в соответствии с её овуляцией.
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Задумки Сати КазановойНесмотря на отсутствие выдающихся вокальных данных и творческого начала, Сати Казанова сумела пробиться в российский шоу-бизнес и стала одной из главных звезд.
Она начала свою карьеру на «Фабрике», затем покинула группу, чтобы начать сольную карьеру, а позже переключилась на этническую музыку, которая до неё не была особенно популярна в России. Удалось ли ей реализовать все свои задумки?
Детство Сати КазановойСати Казанова, настоящее имя которой — Сатаней Сетгалиевна Казанова, родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР в большой традиционной кабардинской семье. Она была старшей из четырёх дочерей в семье Сетгалия Талостановича и Фатимы Исмаиловны Казановых и часто помогала матери заботиться о младших сестрах — Светлане, Марьяне и Мадине.
Сати начала обучение в местной школе, а в 12 лет её семья переехала в Нальчик, где она начала развивать свои вокальные навыки в городской школе искусств.
После окончания 9 класса она поступила в Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств на факультет «академический вокал». Казанова совмещала учёбу с выступлениями, участвуя в концертах и работая певицей в ресторане, что иногда вызывало недовольство её отца.
В этот период она стала лауреатом регионального конкурса «Нальчикские зори». Понимая, что хочет достичь большего, Сати собрала вещи и переехала в Москву на третьем курсе училища, получив помощь от Арсена Канокова, бизнесмена и бывшего президента её родной республики.
«Арсен Баширович и по сей день является достаточно известным политиком, бизнесменом и меценатом, который помогает в творческом развитии молодым и одарённым людям. Тогда мне посчастливилось стать одной из них. После долгой и обстоятельной беседы было принято решение о моём переезде. Что само по себе было чудом — ни один кавказский отец не отпустил бы никуда свою дочь с человеком даже такой безупречной репутации, как у Арсена Башировича», — сказала Сати.
В Москве Казанова поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных, где изучала эстрадное и джазовое пение. Однако она не успела завершить обучение, так как решила участвовать в кастинге популярного музыкального шоу.
Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov
Жизнь в МосквеУчёба в «Гнесинке» дала Сати ясное представление о том, чем она хочет заниматься в будущем. Она участвовала в кастингах, занималась вокалом и начала выступать в музыкальном шоу «Вояж мечты» в казино.
Исполнительница отмечала, что в первый год её жизни в Москве она жила с девочкой из Кабардино-Балкарии в квартире, расходы на которую оплачивал Арсен Баширович. Она отметила, что в городе с высокими ценами на жильё это была очень ценная поддержка для них.
По её словам, она сразу поступила в академию имени Гнесиных и начала работать певицей в казино. Она рассказала, что зарплата была небольшой, но для неё это было счастьем — иметь возможность работать по призванию, творчески развиваться, постоянно разучивать новые песни и ставить хореографию.
Это место стало не только площадкой для репетиций певицы, но и источником её дохода, поскольку родители не могли обеспечить ей комфортную жизнь в Москве. Хотя изначально зарплата Казановой была невысокой, со временем она достигла хорошего уровня.
«Я экономила пачку макарон, стараясь растянуть её на более длительный срок», — делилась воспоминаниями Казанова.
Машины, квартиры и дорогостоящие украшенияВ 2002 году Сати стала участницей кастинга на проект «Фабрика звёзд» и была принята в первый сезон. Её называли главным секс-символом шоу, а в декабре она вошла в женское трио «Фабрика» вместе с Сашей Савельевой и Ириной Тоневой. Продюсером группы выступил Игорь Матвиенко, который создал «Фабрику» как альтернативу мальчиковому бойз-бэнду «Корни». Девушки записали несколько успешных хитов, таких как «Про любовь», «Девушки фабричные», «Рыбка» и другие, которые заняли верхние позиции в российских музыкальных чартах.
Сати долгое время оставалась одной из главных звезд группы «Фабрика». На протяжении всех лет её участия в популярном коллективе ходили слухи, что за ней ухаживали олигархи и множество миллионеров. Говорят, что тайные поклонники дарили ей машины, квартиры и дорогостоящие украшения.
Фото: istockphoto.com/ByoungJoo
Сольная карьераСати Казанова, после восьми лет в группе «Фабрика», начала сольную карьеру с поддержкой продюсера Игоря Матвиенко. Она выпустила ряд успешных синглов, таких как «Семь восьмых», «Буэнос-Айрес» и «Чувство лёгкости».
В 2013 году её совместная работа с Арсением Тодирашем «До рассвета» стала хитом, собрав 65 миллионов просмотров на YouTube и принесла два «Золотых граммофона». Сати переживала депрессию, несмотря на успех, и искала смысл жизни.
«Господи, я не вижу смысла в своей жизни. Пожалуйста, либо покажи этот смысл, либо забери меня из этой жизни. Я не хочу жить!. Я сижу в роскошной квартире на 35 этаже, у меня есть все, если я не сглуплю, то смогу продолжать строить карьеру в одном из лучших продюсерских центров с одним из лучших продюсеров — но я не хочу. Это была депрессия и полная дезориентация, я пыталась понять, чего я хочу и кто я», — вспоминала своё состояние Казанова.
В 2016 году она получила третий «Золотой Граммофон» за трек «Радость, привет» и выпустила песню «Всем салам» в дуэте с Ринатом Каримовым.
В конце 2017 года Сати Казанова представила клип на композицию «Я украду», в котором она сыграла любовницу мафиози, а рэпер МС Doni — торговца бриллиантами. В создании клипа «Мама» участвовали её мать, муж и блогер Марина Вовченко, где она освещала отношения между матерью и дочерью. В 2019 году Сати выпустила сингл «Ti amo» и решила сосредоточиться на гастролях с эстрадным репертуаром, а также на проекте «Сати Этника».
Этническая музыкаВ конце 2010-х Сати Казанова начала активно продвигать этническую музыку, исполняя переработанные народные песни и санскритские мантры в сочетании с электронной музыкой и живыми инструментами.
Этот поворот в её творчестве отразился на её жизни: она стала вегетарианцем и проводит медитативные практики, включая мастер-классы по звукотерапии. В 2021 году вышел альбом «Waves of love», а летом того же года она провела неожиданный уличный концерт в Москве.
В 2022 году все билеты на её концерт были распроданы за две недели, что подтвердило интерес к её музыке. Сати также создала проект Sati Club, где делится дыхательными техниками и рекомендациями по уходу за собой.
Скандал из-за высказываний о «кривых» детяхВ 2016 году многие СМИ активно обсуждали скандал, связанный с певицей, которая невольно оскорбила детей. Это произошло в Нальчике на мероприятии её благотворительного фонда, где она заявила, что организация занимается вопросами творчества, а не «кривых и косых детей». В результате её критиковали не только общественность, но и близкие друзья, а также коллеги. В конечном итоге Казановой пришлось публично принести извинения.
Фото: istockphoto.com/eranicle
Личная жизнь Сати КазановойЛичная жизнь Сати Казановой всегда привлекала внимание СМИ и поклонников. Долгое время ходили слухи о её романе с Алексеем Кабановым из группы «Корни», но правду о своих отношениях они раскрыли только спустя 20 лет.
«В конце наших отношений Сати призналась мне, что изменила мне. Это был яркий роман, но всё плохо закончилось», — признавался Алексей.
Кабанов намекнул на проблемы Казановой с репутацией, на что она ответила обвинениями в адрес него самого. Михаил Гребенщиков также добавил, что за кулисами ему предлагали деньги, чтобы устроить свидание с Сати.
После Кабанова Казановой приписывали отношения с Андреем Кобзоном, однако они не раскрыли подробностей. В 2013 году она появилась с бизнесменом Артуром Шачневым, который якобы сделал ей предложение, но вскоре пара рассталась. Также её связывали с Тимуром Кулибаевым, зятем Назарбаева, но она уклончиво отвечала на вопросы о своей личной жизни.
В 2018 году Сати призналась, что у неё были отношения с женатым олигархом, который подарил ей квартиру и автомобиль, но она не собиралась выходить за него замуж.
«Он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребёнка. С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрёл машину. Думаю, его супруга догадывалась обо всём происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне», — отмечала Казанова.
По её словам, отношения завершились, когда у её партнёра появились дети от другой женщины, которая не была его супругой.
В 2016 году ходили слухи о романе Сати Казановой с Александром Шенкманом, якобы свадьба была назначена на 2017 год, и говорили о возможной беременности артистки. Однако сама Сати опровергла эти слухи, заявив, что Шенкман — всего лишь её друг.
Итальянский фотограф и беременностьСати Казанова вышла замуж 14 октября 2017 года за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Церемония прошла в кабардинском стиле, а официальная регистрация состоялась в Москве. Пара отпраздновала свадьбу также в Пьемонте и отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы. Знакомство состоялось на свадьбе подруги, и хотя первая встреча была неудачной, индийский брамин предсказал их совместимость.
Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)
Во время коронавирусных ограничений в 2021 году они были разлучены на четыре месяца, но позже Сати смогла вернуться к мужу в Италию. В 2022 году артистка планировала переезд в Италию, чтобы организовать свою жизнь вне зависимости от России.
Ходили слухи о беременности певицы, но она не становилась мамой. В одном из интервью Сати призналась, что у неё есть проблемы с этим вопросом, она старается их решить.
В 2024 году она объявила, что ждёт ребёнка, и позже рассказала, что у неё будет девочка. Сати отметила, что в течение семи лет замужества они активно пытались стать родителями, даже планируя график жизни в соответствии с её овуляцией.
Сати Казанова (Фото: Telegram @SatiEthnica108)
Певица сейчасСати продолжает следовать своему пути, сосредоточившись на этнической музыке и духовных практиках, полностью оставив позади имидж поп-принцессы и своё участие в группе «Фабрика». Певица утверждает, что её призвание — помогать другим, и она намерена продолжать заниматься тем, что ей действительно нравится.
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Дарья Осипова