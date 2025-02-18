Суррогатное материнство, связь с Филиппом Киркоровым, работа в мэрии и сын наркоман — что ещё известно об Илоне Броневицкой

Отец Илоны Броневицкой пытался отговорить её от карьеры артистки. Однако, забыв детские обиды, она всё же выбрала путь сцены. Можно сказать, что уроженка Ленинграда во многом повторила судьбу своей знаменитой матери Эдиты Пьехи, хотя едва не потеряла сына Стаса.