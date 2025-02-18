Суррогатное материнство, связь с Филиппом Киркоровым, работа в мэрии и сын наркоман — что ещё известно об Илоне Броневицкой

Илона Броневицкая (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Отец Илоны Броневицкой пытался отговорить её от карьеры артистки. Однако, забыв детские обиды, она всё же выбрала путь сцены. Можно сказать, что уроженка Ленинграда во многом повторила судьбу своей знаменитой матери Эдиты Пьехи, хотя едва не потеряла сына Стаса.
В последние годы певица и ведущая редко появляется на телевидении и светских мероприятиях. Подробнее о ней читайте материале «Радио 1».
С раннего возраста у Илоны проявился сильный характер. Она активно занималась стрельбой и даже достигла звания кандидата в мастера спорта. В основном её друзьями были мальчики, с которыми она проводила время и впервые попробовала портвейн. Однако дочь Эдиты Пьехи успешно училась в гимназии с французским уклоном.
Илона Броневицкая, несмотря на отсутствие интереса к сцене, подалась на совет сверстников и поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на эстрадный факультет. Её отец пытался отговорить её от этого выбора, предлагая учиться на факультете иностранных языков, чтобы стать «человеком», но Илона была уже увлечена эстрадой.
Узнав о беременности, Илона вышла замуж по настоянию матери, но через пять месяцев пара развелась. Вскоре она родила сына Станислава, ныне известного как Стас Пьеха. Герулис вернулся на родину и прекратил общение с семьёй, но спустя 14 лет встретился с сыном.
По ее словам, она чувствовала с ним глубокую связь и даже крестилась после трагической аварии, в которой погибло трое человек. В 1986 году у них родилась дочь Эрика, но спустя 10 лет брак закончился, так как Илона встретила другого мужчину.
Стаса лечили в высококлассных клиниках, где стоимость одного дня пребывания составляла 300 долларов. После того как он прошёл несколько курсов лечения и реабилитации, Илона Броневицкая решила отправить его учиться в Лондон. По словам певца, ему не хватало внимания и любви матери, которая больше заботилась о судьбе бездомных собак.
Илона Броневицкая, в свою очередь, считает, что Стас страдает от неизлечимого недуга и не сможет с ним справиться. Артист трижды оказывался в реанимации и пережил два инфаркта, что заставило его переосмыслить свои жизненные ценности. В 2014 году он женился на модели Наталье Горчаковой, и вскоре у них родился сын Пётр.
После окончания театрального института она работала в театре «Буфф», а затем гастролировала с Эдитой Пьехой. В 1988 году Илона заняла третье место на Всесоюзном конкурсе исполнителей, опередив Филиппа Киркорова. Она организовала свой первый сольный концерт в 1989 году и выпустила дебютный альбом «Танцы на завтрак» в 1995 году.
Броневицкая также стала известной телеведущей, ведя передачи «Шире круг» и «Утренняя почта», где подчеркивала важность импровизации в своей работе.
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Увлечена эстрадойИлона Броневицкая появилась на свет 17 февраля 1961 года в Ленинграде в музыкальной семье. Её отец, Александр Броневицкий, был известным композитором и основателем ансамбля «Дружба», а мать — знаменитая эстрадная певица и народная артистка СССР Эдита Пьеха. Из-за сложившихся обстоятельств родители не могли уделять внимание воспитанию Илоны, поэтому её воспитывала бабушка.
«Мы жили в тихом и счастливом мире, в коммуналке. У нас было много соседей, фактически срез общества. Родители иногда приезжали к нам, и мне было очень приятно, что они такие красивые люди. Я побаивалась их правда, они появлялись из другого мира, такие белоснежные. И я, грешным делом, думала, что это врачи», — делилась воспоминаниями Броневицкая.
С раннего возраста у Илоны проявился сильный характер. Она активно занималась стрельбой и даже достигла звания кандидата в мастера спорта. В основном её друзьями были мальчики, с которыми она проводила время и впервые попробовала портвейн. Однако дочь Эдиты Пьехи успешно училась в гимназии с французским уклоном.
«Однажды Илона мне сказала: "А ты кто? Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка"», — рассказывала Эдита Пьеха в программе «Семейные тайны».
Илона Броневицкая, несмотря на отсутствие интереса к сцене, подалась на совет сверстников и поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на эстрадный факультет. Её отец пытался отговорить её от этого выбора, предлагая учиться на факультете иностранных языков, чтобы стать «человеком», но Илона была уже увлечена эстрадой.
Фото: iStock/fergregory
Первая любовьИлона Броневицкая, учась в институте, влюбилась в литовского джазового музыканта Пятраса Герулиса, с которым у неё завязались отношения, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте.
Узнав о беременности, Илона вышла замуж по настоянию матери, но через пять месяцев пара развелась. Вскоре она родила сына Станислава, ныне известного как Стас Пьеха. Герулис вернулся на родину и прекратил общение с семьёй, но спустя 14 лет встретился с сыном.
Глубокая связьВторым супругом Илоны Броневицкой стал Юрий Быстров, руководитель театра «Буфф». Несмотря на слухи, что она «увела» его у подруги, Илона утверждала, что на момент их романа Юрий уже был разведён.
По ее словам, она чувствовала с ним глубокую связь и даже крестилась после трагической аварии, в которой погибло трое человек. В 1986 году у них родилась дочь Эрика, но спустя 10 лет брак закончился, так как Илона встретила другого мужчину.
Долго искала принцаТретьим мужем Илоны Броневицкой является музыкант Евгений Тимошенко, с которым она по сей день. Илона признавалась, что долго искала своего принца, и судьба, наконец, свела их вместе. С тех пор пара неразлучна, хотя Евгений предпочитает избегать внимания прессы.
«Если искренне желать, мечта может стать реальностью. Некоторые женщины сидят дома, тоскуют и жалуются на отсутствие мужчин и любви. На самом деле всё возможно! Главное — быть готовой к встрече в любой момент. Она может произойти в самом неожиданном месте», — делилась своими мыслями Илона.
Фото: iStock/Irina Gutyryak
Сын наркоманИлона Броневицкая, как и её родители, сделала выбор в пользу карьеры, а не создания крепкой семьи. В итоге артистка чуть не потеряла сына: когда Стас Пьеха был подростком, он столкнулся с наркотиками.
«Когда мама и бабушка обо всём узнали, это сильно объединило семью. Мы уехали в другой город, жили на окраине — впервые в моём сознательном возрасте вместе с мамой, 24 на 7. Она и её муж делали всё возможное, чтобы вытащить меня», — признавался Пьеха.
Стаса лечили в высококлассных клиниках, где стоимость одного дня пребывания составляла 300 долларов. После того как он прошёл несколько курсов лечения и реабилитации, Илона Броневицкая решила отправить его учиться в Лондон. По словам певца, ему не хватало внимания и любви матери, которая больше заботилась о судьбе бездомных собак.
«Я занимался психологией какое-то время, ездил на конвенции, встречался с докторами. И понял: наркотики — это верхушка айсберга, а внизу спрятаны детские страхи и комплексы. Нелюбовь и одиночество…», — говорил Пьеха.
Илона Броневицкая, в свою очередь, считает, что Стас страдает от неизлечимого недуга и не сможет с ним справиться. Артист трижды оказывался в реанимации и пережил два инфаркта, что заставило его переосмыслить свои жизненные ценности. В 2014 году он женился на модели Наталье Горчаковой, и вскоре у них родился сын Пётр.
«Он был обычным наркоманом и остаётся им по сей день. Ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии. <…> Зависимость меняет химические процессы, когда радость уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный», — рассказала в ноябре 2024 года Илона Броневицкая.
Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
ДочкаДочь Илоны Броневицкой, Эрика, выбрала карьеру архитектора и дизайнера, но в 2023 году начала помогать брату Стасу Пьехе с концертами и в клинике. Она замужем за Виктором Пископовым и имеет двух дочерей: Василису, рожденную в 2013 году, и Иду, появившуюся на свет в 2021 году.
Карьера на экранеИлона Броневицкая начала свою карьеру на экране в студенческие годы, сыграв небольшую роль в фильме «Я — вожатый фортпоста» в 1986 году. Она чувствовала себя неуверенно и не планировала быть актрисой, стремясь к карьере на эстраде.
После окончания театрального института она работала в театре «Буфф», а затем гастролировала с Эдитой Пьехой. В 1988 году Илона заняла третье место на Всесоюзном конкурсе исполнителей, опередив Филиппа Киркорова. Она организовала свой первый сольный концерт в 1989 году и выпустила дебютный альбом «Танцы на завтрак» в 1995 году.
Броневицкая также стала известной телеведущей, ведя передачи «Шире круг» и «Утренняя почта», где подчеркивала важность импровизации в своей работе.
Приют для собакВ начале 2000-х Илона Броневицкая стала бизнесвумен и открыла приют для собак в Подмосковье, вдохновленная любовью к животным. В приюте сейчас живут более 600 питомцев, включая кошек. Ее благотворительная деятельность началась с трудностей, но со временем все проблемы были решены. Благодаря её усилиям установлены связи с фондами в Германии, что позволяет находить дом для собак за границей.
Фото: iStock/bpretorius
Броневицкая сегодняИлона Броневицкая, занимая должность советника губернатора Подмосковья и курируя благотворительные организации, редко появляется на телевидении и светских мероприятиях. Она считает счастье состоянием гармонии и старается действовать, чтобы улучшить своё настроение.
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