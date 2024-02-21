Продвижение к селу Ласточкино и контроль над Крынками: последние новости СВО

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ВС РФ продвинулись на восточных окраинах Ласточкино и установили контроль над Крынками. О том, где российские позиции находятся под постоянным огнем ВСУ, и из какого оружия противник ударил по Донецку, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Российские военные штурмуют западные окраины Работино при поддержке средств дальнего поражения. Также они атаковали этот населённый пункт со стороны Новопрокоповки и перешли в наступление в районе Вербового, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
«Уничтожение «Ланцетами» двух замаскированных гаубиц ВСУ на Запорожском направлении» - подписал видео атаки военкор.
Донецкое направление
В результате массированного артобстрела позиций ВСУ, российским бойцам удалось продвинуться по лесопосадке и выйти к селу Ласточкино. Населенный пункт имеет важное тактическое значение, так как в нем пересекается несколько транспортных артерий противника.
«Этот населённый пункт важен с точки зрения пересечения в нём ряда транспортных артерий», — отмечает военкор Семён ПеговПод обстрелами украинские позиции в Константиновке, Красногоровке и Нью-Йорке. ВСУ атакуют ВС РФ в направлении Марьинки и Донецке. В настоящее время завершается разгром ВСУ в Победе. Уже занято не менее 90 процентов села.
ВСУ осуществили массированный обстрел Донецка и его окрестностей из реактивной артиллерии. Наиболее массированный удар пришелся по Киевскому району.
Херсонское направление
20 февраля президенту России Владимиру Путину было доложено об установлении контроля над населенным пунктом Крынки в Херсонской области.
«Это действительно так, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского, в районе Богдановки и Выемки. Уничтожено несколько единиц техники противника: два танка и одна БМП (боевая машина пехоты).
ВСУ наносят удары по местам дислокации ВС РФ в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.
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