«Охота на людей»: Депутат заявил о страхе жителей украинских городов из-за военкомов

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Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в разговоре с РИА Новости заявил, что сотрудники военкоматов Украины устраивают облавы в Одессе и Николаеве, из-за чего население живет в постоянном страхе.
«Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — заявил Барбашов.Как утверждает депутат, человек может пропасть, «просто выйдя за хлебом». Он также отметил, что граждане боятся официально устраиваться на работу, поскольку могут попасть в поле зрения военкоматов. Мужчины Одессы и Николаева скрываются, что подрывает экономическую обстановку в семьях.
Ранее сообщалось, что девушка пригрозила украинцу отрезать ногу, если тот отправится на фронт. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак