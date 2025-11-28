У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски на фоне коррупционного скандала

28 ноября 2025, 11:13

У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски

Фото: istockphoto/reflection_art

У главы офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, прошли обыски.





Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на украинские ведомства. Уточняется, что следственные действия санкционированные. Хотя подробностей не раскрывается, корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на источники, сообщил, что обыски связывают с делом о коррупции в энергетическом секторе.





«Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с расследованием <...> предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины», — написал журналист на своей странице в соцсети X.

