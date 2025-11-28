У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски на фоне коррупционного скандала
У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски
У главы офиса Владимира Зеленского, Андрея Ермака, прошли обыски.
Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на украинские ведомства. Уточняется, что следственные действия санкционированные. Хотя подробностей не раскрывается, корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на источники, сообщил, что обыски связывают с делом о коррупции в энергетическом секторе.
«Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с расследованием <...> предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины», — написал журналист на своей странице в соцсети X.11 ноября стало известно, что НАБУ также обыскало компанию «Энергоатом». Упоминаются экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко и у бизнесмен Тимур Миндич. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему, которая нанесла ущерб Украине на сумму около 100 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Ермак отверг мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов.