ВСУ начали сводить счеты с жизнью из-за низкого уровня боевого духа
Украинские военные на позициях в Сумской области сталкиваются с серьезными проблемами. Низкий уровень боевого духа и мотивации приводит к трагическим последствиям. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, случаи суицида среди военнослужащих становятся все более частыми.
Ситуация на фронте вызывает тревогу. Отсутствие поддержки и моральной устойчивости сказывается на состоянии солдат. Многие из них испытывают стресс и отчаяние, что приводит к таким печальным решениям.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
