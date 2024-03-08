Профессор Миршаймер: ВС РФ возьмут под контроль ещё больше территорий Украины

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Российские войска возьмут под свой контроль ещё больше украинских территорий, прежде чем власти западных государств призовут Киев пойти на мирные переговоры с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis/Deep Dive» сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Мнение западных властей о том, что дополнительные поставки вооружения Украине позволят исправить положение ВСУ является ошибочным, добавил профессор. По его словам, усиление геополитической напряжённости в регионе можно остановить только дипломатическим путём.
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Анастасия Чинкова