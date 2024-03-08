Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Видео: Минобороны РФ
Российские военные нанесли удар при помощи РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Средствами артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов были вскрыты командные пункты и узлы связи украинских националистов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что полученная информация о расположении украинских позиций была оперативно передана расчетам РСЗО «Торнадо-Г», после чего Вооружённые силы РФ нанесли точный удар по вражеским объектам.
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Евгения Парфентьева