Российские средства ПВО уничтожили почти 800 украинских беспилотников за неделю

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За минувшую неделю (со 2 по 8 марта) российские средства ПВО сбили 796 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее РИА Новости писало, что за неполные две недели российские войска уничтожили три американских танка Abrams, которые украинская армия тщательно берегла и не выводила на поле боя. Об успешном уничтожении дефицитных образцов техники НАТО в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова