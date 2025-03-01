Программе «Время героев» исполнился ровно год

Видео: Телеграм @vremyageroev2024
Ровно год назад, 1 марта 2024 года, по инициативе президента РФ Владимира Путина была разработана и запущена программа «Время героев». Она нацелена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, крупных государственных компаниях, а также в социально значимых проектах.
В прошлый високосный год и как раз 29 февраля российский лидер в ходе послания Федеральному собранию инициировал создание федеральной кадровой программы, которая позволит участникам и ветеранам СВО занять руководящие позиции в самых различных сферах.
В этой связи он объявил о запуске уже «с завтрашнего дня», то есть с 1 марта, программы, которая позволит представителям этой реальной элиты, цвета нации обучиться навыкам государственного и корпоративного управления. Назвать её Владимир Путин предложил просто и ёмко — «Время героев», что вызвало бурную одобрительную реакцию всех, собравшихся в зале.
Фото: Телеграм @vremyageroev2024
В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, наличие управленческого опыта и потенциала.
За время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока. Среди них, в частности, Герой ДНР Артем Жога, ставший полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, нынешний врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Герой России Артур Орлов и другие.
Мария Костюк (Фото: Телеграм @vremyageroev2024)
Руководитель программы «Время героев»«Время героев» Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области. Она отметила, что лидирующие позиции сегодня должны принадлежать именно тем, кто уже доказал свою верность стране.
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«Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. <...> Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал тогда российский президент.
В этой связи он объявил о запуске уже «с завтрашнего дня», то есть с 1 марта, программы, которая позволит представителям этой реальной элиты, цвета нации обучиться навыкам государственного и корпоративного управления. Назвать её Владимир Путин предложил просто и ёмко — «Время героев», что вызвало бурную одобрительную реакцию всех, собравшихся в зале.
Фото: Телеграм @vremyageroev2024
В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, наличие управленческого опыта и потенциала.
За время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока. Среди них, в частности, Герой ДНР Артем Жога, ставший полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, нынешний врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Герой России Артур Орлов и другие.
Мария Костюк (Фото: Телеграм @vremyageroev2024)
Руководитель программы «Время героев»«Время героев» Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области. Она отметила, что лидирующие позиции сегодня должны принадлежать именно тем, кто уже доказал свою верность стране.
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Александр Бойцов