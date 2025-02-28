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«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО

Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами»
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Во время разговора он ещё раз подчеркнул, что считает всех участников специальной военной операции «своими ребятами».
«Как я некоторым коллегам уже говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание главы российского региона на необходимость держать под непосредственным личным контролем все проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться военнослужащие и члены их семей.

«Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», — ответил Кобзев.

Путин также сказал, что ему, главам регионов и всем гражданам страны обязательно нужно помнить тех, кто сражается, а порой и отдаёт свою жизнь, защищая Отечество.

«Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — подчеркнул российский лидер.

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В Белом доме начались переговоры между Трампом и Зеленским
28 февраля 2025, 20:20

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Просроченный украинский президент прибыл в рабочую резиденцию лидера США Дональда Трампа. Переговоры между главами государств уже начались.
Как сообщает CNN, вновь избранный президент США встретил главу киевского режима у входа в Белый дом «при полном параде». Самолёт с украинским политиком приземлился в Штатах в ночь на 28 февраля. Борт вылетел из ирландского аэропорта Шаннон и приземлился на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд.

После обмена рукопожатиями при встрече, Трамп и Зеленский направились внутрь здания. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран в основном будут посвящены урегулированию вооружённого конфликта на Украине и сделке между Вашингтоном и Киевом, касающейся совместной добычи на территории европейского пока ещё государства редкоземельных минералов.

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Маск раскрыл имя следующего президента США
Маск назвал Джея Ди Вэнса следующим президентом США
28 февраля 2025, 19:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим президентом страны, заявил миллиардер Илон Маск в социальных сетях.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — сказано в публикации.
Таким образом предприниматель отреагировал на пост одного из юзеров на тему разговора Вэнса и британского премьера Кира Стармера о свободе слова в Великобритании.

Ранее Илон Маск заявлял, что ему угрожают на фоне его работы по уменьшению государственных расходов. Он подчеркнул, что если не вмешаться, то США обанкротятся.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — говорил Маск.
При этом источник угроз создатель соцсети X не назвал.

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США выдали агреман на назначение нового посла РФ
МИД: США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева
28 февраля 2025, 17:20

Фото: iStock/Sven Loeffler

США в рамках консультаций в Стамбуле передали РФ официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, отъезд к месту службы Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Напомним, 27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле, которые были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух государств. Примечательно, что встреча продлилась более шести часов.

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«Ждем бомб»: в США частично рассекречены документы по делу Джеффри Эпштейна
NYP: в новой рассекреченной документации по делу Эпштейна отсутствуют сенсации
28 февраля 2025, 11:43

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

В деле американского финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна о торговле малолетними нет никаких сенсаций, а также громких имен артистов и политиков. Как пишет издание New York Post, Минюст США частично рассекретил документацию по делу.
«Мы все ждем бомб, сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке», — написала в соцсетях блогер Лиз Уилер.
По информации источников, речь идет о списке контактов Эпштейна, где насчитывается сотня страниц. Доступ к документации имеют близкие к президенту США Дональду Трампу блогеры.

В прошлом году экс-модель Стейси Уильямс заявляла, что Трамп до нее домогался, а знакомство с республиканцем произошло, по ее словам, через Эпштейна.

Ранее сообщалось, от каких своих слов открестился Дональд Трамп.

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В МИД РФ пообещали ответить на антироссийские санкции Японии
Посол Ноздрев: РФ не оставит без ответа принятый Японией 25-й пакет санкций
28 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/vlad_karavaev

Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что введенный против РФ 25-й пакет нелегитимных санкций вновь стал подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. По его мнению, соответствующий шаг Токио, предпринятый накануне смены власти в Соединенных Штатах, демонстрирует недальновидность японского официоза и его поверхностное понимание глобальных геополитических процессов.

Относительного ответа на враждебные действия Россия не стремится «играть на публику», заключил посол.

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