«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Во время разговора он ещё раз подчеркнул, что считает всех участников специальной военной операции «своими ребятами».
«Как я некоторым коллегам уже говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — сказал глава государства.
Президент обратил внимание главы российского региона на необходимость держать под непосредственным личным контролем все проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться военнослужащие и члены их семей.
«Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», — ответил Кобзев.
Путин также сказал, что ему, главам регионов и всем гражданам страны обязательно нужно помнить тех, кто сражается, а порой и отдаёт свою жизнь, защищая Отечество.
«Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — подчеркнул российский лидер.
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