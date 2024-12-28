Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области

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Ещё один участник программы «Время героев» получил ответственный пост на государственной службе. Участник первого потока, кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников назначен заместителем губернатора Калужской области.
«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал новый вице-губернатор после своего назначения.
Военнослужащий рассказал, что в рамках обучения по программе проходил стажировку в Калужской области, так что местные реалии ему знакомы. Он работал над проектами в сфере патриотического воспитания, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции и обеспечения безопасности.
В должности заместителя губернатора региона Александр Щляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности жителей региона и взаимодействия с областными силовыми структурами.
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Военнослужащий рассказал, что в рамках обучения по программе проходил стажировку в Калужской области, так что местные реалии ему знакомы. Он работал над проектами в сфере патриотического воспитания, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции и обеспечения безопасности.
В должности заместителя губернатора региона Александр Щляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности жителей региона и взаимодействия с областными силовыми структурами.
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Александр Бойцов