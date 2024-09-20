Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело

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В военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В начале текущего года Канахин* заочно уже получил пожизненный срок за госизмену. По новому делу он будет проходить как участник организации «Русский добровольческий корпус»**. Актера обвинили в ряде террористических преступлений.
В военный суд уже поступили материалы дела. Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, содержащие гостайну.
Кирилл Канахин* окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году. Сыграл в сериалах «Глухарь» и «Участковый», а также исполнил роль полицейского в «Чужих крыльях». Покинув Россию, Канахин* принял участие в нападении на Брянскую область и граничные территории Белгородской области.
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*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**Признан в РФ террористической организацией
В военный суд уже поступили материалы дела. Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, содержащие гостайну.
Кирилл Канахин* окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году. Сыграл в сериалах «Глухарь» и «Участковый», а также исполнил роль полицейского в «Чужих крыльях». Покинув Россию, Канахин* принял участие в нападении на Брянскую область и граничные территории Белгородской области.
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*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**Признан в РФ террористической организацией
Екатерина Коршунова