Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело

Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело

«Ъ»: осужденному на пожизненный срок артисту Канахину* предстоит новый процесс
20 сентября 2024, 09:23
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В начале текущего года Канахин* заочно уже получил пожизненный срок за госизмену. По новому делу он будет проходить как участник организации «Русский добровольческий корпус»**. Актера обвинили в ряде террористических преступлений.

В военный суд уже поступили материалы дела. Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, содержащие гостайну.



Кирилл Канахин* окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году. Сыграл в сериалах «Глухарь» и «Участковый», а также исполнил роль полицейского в «Чужих крыльях». Покинув Россию, Канахин* принял участие в нападении на Брянскую область и граничные территории Белгородской области.

Читайте также:

Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену

Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

**Признан в РФ террористической организацией
#суд
#артист
#рф
#украина
#уголовное дело
#вс рф
#всу
Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине
Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине
20 сентября 2024, 09:59

Фото: istock/sb2010

Выборы в Соединенных Штатах Америки не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением», — пояснил он.

По его словам, американцы должны реалистично оценить то, что происходит. Замглавы МИД РФ отметил, что им необходимо воспринять предупреждения РФ.

«И построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал Рябков.

Напомним, что лидер США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове
#сша
#военные
#нато
#всу
#вс рф
#байден
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО
Экс-посол США Уолкер: когда закончится СВО — зависит только от России
20 сентября 2024, 09:02

Фото: iStock/Diy13

Экс-посол президента США Джорджа Буша-младшего в НАТО Курт Уолкер сделал прогноз, когда завершится спецоперация. Об этом сообщает Politico.
По словам Уолкера, для РФ победа наступит тогда, когда она решит остановиться. Экс-посол выразил мнение, что решение о завершении специальной военной операции на Украине зависит полностью от Москвы.

Уолкер также задался вопросом, как изменится ход военных действий, если Запад не будет готов усилить поддержку Киева.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
#победа
#конфликт
#запад
#спецоперация
#сша
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО
Алаудинов: СВО либо завершится в этом году, либо перейдет в другую стадию
20 сентября 2024, 08:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция либо завершится в 2024 году, либо перейдет в другую стадию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По словам командира, если СВО продолжится, российские военные будут применять все виды оружия. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Европа к этому развитию событий вряд ли готовы.

Алаудинов полагает, что в ближайшее время Киев и его союзники попытаются договориться с Россией, они будут готовы принять все её условия. Сейчас, по словам офицера, противник находится в очень тяжелом положении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Вооруженные силы Украины стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область. По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.

Читайте также:

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове

За сутки боевики ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 БПЛА по российскому региону
#военные
#бпла
#сво
#всу
#киев
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ
Военный эксперт Живов: мобилизованные украинцы часто оставляют позиции
20 сентября 2024, 08:13

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Алексей Живов заявил, что немотивированные украинские бойцы, которые были мобилизованы против воли, на линии боевого соприкосновения ведут себя нескоординированно. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Живова, многие военные ВСУ стараются сдаться в плен, отказываясь выполнять свои обязанности. Эксперт отметил, что украинские солдаты регулярно оставляют оборонительные позиции и отступают, используя различные оправдания.

Живов подчеркнул, что такие действия со стороны украинской армии не вызывают вопросов, поскольку военнослужащих буквально «выкинули на передовую», не спросив их желания участвовать в военной кампании.

Ранее сообщалось, что ВСУ были вынуждены покинуть позиции в районе трех сел на Ореховском направлении в Запорожье. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
#эксперт
#военные
#солдаты
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
Очевидица Беседина : ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области
20 сентября 2024, 07:49

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Рыльского района Марию Беседину.
Напомним, что ранее оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов.

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело», — поделилась она.

По её словам, вокруг детского сада были разбросаны противопехотные мины. Она подчеркнула, что эвакуация людей была обязательна, и добавила, что жители благополучно добрались до безопасного места.

Помимо этого, Мария рассказала, что её деревню Золотарёвку боевики начали обстреливать еще в 2022 году. По ее словам, нервы уже все истреблены. Пенсионерка добавила, что в областной столице она остановилась у родственников. Власти выдали ей ваучер на лекарства. Она осталась всем довольна.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове

Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ

За сутки боевики ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 БПЛА по российскому региону
#лекарства
#пенсионерка
#эвакуация
#жители
#оперативный штаб
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли удар по боевикам «‎Азова»* и иностранным наемникам в Харькове
Подполье: ВС России нанесли удар по расположению боевиков «‎Азова»* в Харькове
20 сентября 2024, 07:46

Фото: istock/e-crow

Российские военные нанесли удар по расположению украинских военных, в том числе иностранным наемникам и боевикам «‎Азова»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Напомним, что «Азов»* был создан в 2014 году. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России.

По словам подпольщика, 19 сентября рано утром город Харьков получил «шикарные удары» по военным объектам ВСУ. Он отметил, что они были нанесены по школе, в которой расположились нацисты из «Азова»*.

«Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — рассказал он.

Помимо этого, под удар попало депо. Лебедев отметил, что после удара в городе начали проверять документы и телефоны.

Ранее сообщалось, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

За сутки боевики ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 БПЛА по российскому региону

Населенный пункт Георгиевка в ДНР перешел под контроль ВС РФ

Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты

*Запрещенная в России организация.
#всу
#удар
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой
РИА Новости: наемники из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой
20 сентября 2024, 06:51

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Иностранные наемники, служившие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сбежали с передовой после сильных обстрелов.
Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский боец Артем Казарченков. По его словам, в подкрепление украинским войскам прислали двух наемников из Германии и Новой Зеландии. Однако, когда начались мощные обстрелы, наемники спрятались в окопах, а позже заявили, что больше не вернутся на передовую.

«Они ушли вечером, сказав, что больше не придут», — сообщил Казарченков.
До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники массово покидают ВСУ из-за тяжелых условий службы и участия в «мясорубках» и бесполезных атаках.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери.


Читайте также:

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем

Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП
#днр
#всу
#наемники
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем
Боец ВСУ: мобилизованных из тюрем били
20 сентября 2024, 05:50

Пленный боец Вооруженных сил Украины заявил, что мобилизованные из тюрем подвергались жестокому обращению и унижениям.
По словам бойца, к заключенным относились крайне плохо. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — отметил он, добавив, что не чувствует, что его жизнь что-то значила для ВСУ.
Ранее на Украине началась кампания по призыву женщин-заключенных на фронт. Министерство юстиции сообщило, что контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан. В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что среди заключенных снизился спрос на мобилизацию, поскольку «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.

Читайте также:

В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении

В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
#военные
#всу
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП
Алаудинов: ВСУ отправили в Курскую область более 200 танков и 400 бронемашин
20 сентября 2024, 05:25

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к границам Российской Федерации значительное количество техники в попытке вторжения в Курскую область.
По его словам, на момент подготовки к операции у ВСУ было более 200 танков и свыше 400 бронемашин.

«Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции», — сообщил Алаудинов в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Он отметил, что данная концентрация военной техники демонстрирует серьезность намерений украинской стороны.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боекомплекта ВСУ на курском направлении, что, по словам Алаудинова, усугубило тяжелое положение украинских войск в регионе. В данный момент продолжаются активные боевые действия, и ситуация остается напряженной.

До этого командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.

Читайте также:

В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России

В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского

«Это не серебряная пуля»: США не верят, что Украине поможет разрешение на удары по России
#россия
#всу
#апти алаудинов
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате