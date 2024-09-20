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Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что пожарные занимались тушением возгорания, которое возникло в Горловке из-за обстрела. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.
Согласно информации ведомства, в один из моментов сотрудники МЧС заметили ряд беспилотных летательных аппаратов в небе. Личный состав успел укрыться от атаки. Повреждение получила лишь пожарная автоцистерна.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников ПАО «Россети Центр» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства, в один из моментов сотрудники МЧС заметили ряд беспилотных летательных аппаратов в небе. Личный состав успел укрыться от атаки. Повреждение получила лишь пожарная автоцистерна.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников ПАО «Россети Центр» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова