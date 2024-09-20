Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Барбершоп, где работал участник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», вновь открылся. Об этом информирует РИА Новости.
Речь идет о барбершопе в Тейково в Ивановской области. В данном заведении работал обвиняемый Мухаммадсобир Файзов*.
По словам продавца из соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон откроется в скором времени. Максим отметил, что фигурант дела Файзов* хорошо работал.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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По словам продавца из соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон откроется в скором времени. Максим отметил, что фигурант дела Файзов* хорошо работал.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова