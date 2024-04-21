«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию

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Пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины. Хитрый ход украинцев удался: им удалось сбежать и сохранить себе жизнь.
Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, такой трюк используется «переправителями для маскировки и усложнения работы сотрудникам пограничной службы».
Ранее стало известно, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось.
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