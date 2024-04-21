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«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию

Четыре украинских военнообязанных хитростью сбежали в Венгрию
21 апреля 2024, 10:16
Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины. Хитрый ход украинцев удался: им удалось сбежать и сохранить себе жизнь.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, такой трюк используется «переправителями для маскировки и усложнения работы сотрудникам пограничной службы».



Ранее стало известно, что украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию. Мужчина следовал по пути, где можно легально пересечь границу, однако ему удалось добрался до выхода из КПП и сбежать. Задержать его не удалось.

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#мужчина
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#пограничники
В Чёрном море атакован российский корабль
Развожаев: В Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты
21 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Roman Zaika

В Севастополе российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил Развожаев.

Он также призвал доверять только той информации, которая поступает из официальных источников.

Напомним, ранее стало известно о временной приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.

В последнее время со стороны противника часто поступают угрозы об атаке Крымского моста. Так, Владимир Зеленский заявил, что уничтожение моста входит в планы будущего контрнаступления ВСУ.

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#атака
#ракета
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«Катастрофа»: ВСУ не переживут летнего наступления ВС РФ
Forbes: Летнее наступление ВС РФ может обернуться катастрофой для ВСУ
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Киеву следует изменить свою боевую стратегию. В противном случае, летнее наступление ВС РФ обернётся катастрофой для КИева, об этом пишет Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — указано в сообщении американского издания.

В Forbes отметили, что Вооружённые силы Украины проигрывают российской армии в численности личного состава, а также в качестве и количестве вооружений. Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс безустанно выпускает всё новые, более мощные и современные виды оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ страдают от недостатка западной военной помощи и довольствуются оружием противника старого образца.

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#сво
#вс рф
#всу
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Появились кадры взятия в плен украинских боевиков на Купянском направлении
РВ: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ и захватили наблюдательный пункт под Купянском
21 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинских боевиков на Купянском направлении, кадры захвата публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики взяли в плен украинских боевиков и захватили наблюдательный пункт на Купянском направлении», — сообщают военкоры.

Уточняется, что операцию по взятию в плен врага провели штурмовики 1-й гвардейской танковой армии. Они зашли на позиции ВСУ и вынудили их сложить оружие.

Напомним, ранее бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заявил, что уже летом российская армия может полностью освободить Донбасс и окружить Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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«Похоронят ещё сто тысяч солдат»: В США назвали срок освобождения Донбасса и Харькова
Бывший американский разведчик Риттер: Летом Россия освободит Харьков и Донбасс
21 апреля 2024, 09:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Уже летом российская армия может освободить весь Донбасс и Харьков, об этом написал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«В июле, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на выделенные Конгрессом деньги, будет уничтожена Россией, а Украине придется похоронить еще 100 000 солдат, когда российские войска окружат Харьков и освободят последние районы Донбасса, все клавиатурные воины по обе стороны Атлантики забьют коллективную тревогу», — заявил Риттер.

Бывший военный также добавил, что союзники киевского режима будут до последнего пытаться вывернуть ситуацию на полях специальной военной операции в свою пользу, требуя влить в Вооружённые силы Украины ещё больше денег американских налогоплательщиков.

Напомним, ранее в США одобрили законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. В то же время, европейские страны не решаются приступить к конфискации активов РФ, боясь ответа Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
#сша
#донбасс
#харьков
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Система «Волнорез» спасла внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ
Внедорожник с «Волнорезом» избежал ударов БПЛА ВСУ, падающих один за другим
21 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/aapsky

Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, на группу российских бойцов противник совершил FPV-налет. На автомобиле стоял «Волнорез», поэтому все солдаты «набились в одну машину».

Сообщается, что автомобиль двигался по дороге, в то время как атака FPV-дронов продолжалась. Разработчик комплекса отметил, что бойцы ВС РФ могли погибнуть, ведь машина не была бронированной, однако всем удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

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#всу
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#танк
#атака
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#дрон
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«Будут рыть окопы»: На Украине рассказали, что станет с заключёнными в рядах ВСУ
Малюська допустил, что заключённые в рядах ВСУ будут рыть окопы
21 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине могут создать военное подразделение из заключённых, которое будет заниматься возведением оборонительных сооружений, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

По словам министра, принятие такого закона принесёт больше пользы, чем вреда, поскольку заключённые в рядах ВСУ не обязательно будут воевать с оружием в руках.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — прокомментировал ситуацию Малюська.

Ранее министр уже уточнял, что если заключённые всё же будут приняты в ряды Вооружённых сил Украины, то их не будут отправлять в тыловые регионы страны. Такие призывники будут высланы на линию боевого соприкосновения.

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#сво
#всу
#вс рф
#тюрьма
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ВС России уничтожили украинское оружие, стрелявшее по Белгороду
Артиллерист «Марио»: ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ, стрелявшую по Белгороду
21 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска поразили американскую гаубицу М777, из которой вели обстрелы мирных районов Белгорода, об этом сообщил боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным «Марио» в интервью для РИА Новости.
Артиллерист убеждён, что эта гаубица — главная цель, которую ему удалось уничтожить за два года, на протяжении которых он принимал участие в боевых действиях.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил «Марио».

Он также рассказал, как именно была уничтожена гаубица. По его словам, артиллеристы получили координаты, выбрали огневую позицию и начали отрабатывать по цели.

Ствол гаубицы, произведённой в Соединённых Штатах, был направлен в сторону Белгорода, заключил «Марио».

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#вс рф
#всу
#сво
#белгородская область
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Лидеры Канады и Польши договорились продолжать помогать Украине
Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда обсудили дальнейшую помощь Украине
21 апреля 2024, 07:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в рамках личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.

Встреча лидеров государств прошла на базе канадских военных сил Эскимальт. Политики подтвердили свою «неизменную поддержку» Киева.

Трюдо и Дуда также обсудили способы для продолжения помощи украинской армии. В рамках встречи дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта были одобрены.

Трюдо и Дуда отметили свою приверженность усилению трансатлантической безопасности,а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

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#зеленский
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#украина
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#деньги
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Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении
МО: Штурмовики группы «Запад» выбили ВСУ с позиций на купянском направлении
21 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/fortton

Штурмовые подразделения группировки «Запад» захватили полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и взяли в плен солдат противника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
По словам стрелка рейдового подразделения с позывным Лось, им удалось захватить в плен офицера ВСУ и двух бойцов территориальной обороны. При этом сослуживцу офицера удалось сбежать.

«Его напарник, который капитаном был, дал «по тапкам», бросив и автомат, и свои документы», — рассказал военный.

Ранее группа российских снайперов ликвидировала руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка в зоне проведения специальной военной операции. Этот человек стал одной из самых высокопоставленных целей группы.

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