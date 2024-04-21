Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом

Фото: iStock/butenkow
Лидеры ЕС экстренно провели саммит, который закончился скандалом. В ходе встречи обсуждались проблемы Запада, которых у него предостаточно. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время у западных элит внимание обращено на выборы в Европарламент. Несколько лет назад к власти в странах, входящих в состав Европейского союза, пришли политики, которые не поддерживают антироссийские санкции.
Многие из них выступают за возобновление диалога с РФ, а некоторые призывают прекратить поставки вооружений Украине. Европейские парламентарии отмечают, что их страны не должны быть «ведомыми» перед Вашингтоном.
Саммит лидеров Евросоюза завершился сандалом. Его организаторы дважды меняли место встречи, в оба раза появлялись отказы. Вход для общественности в выбранное здание был закрыт, поскольку власти испугались возможных общественных беспорядков.
По мнению западных аналитиков, на саммите важно было обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако политики Европы затрагивали темы второстепенные по важности.
Читайте также:
Маск резко отреагировал на одобрение в Конгрессе помощи Украине
Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны
Кремль прокомментировал решение США о помощи Украине
Екатерина Коршунова