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Российским войскам следует не ограничиваться освобождением Марьинки, Соледара и Артёмовска. Вся территория Донецкой Народной Республики должна быть под контролем Вооружённых сил РФ.
Он также назвал знаковым событием освобождение в 2023 году Марьинки, Соледара и Артёмовска. Как отметил президент РФ Владимир Путин в разговоре с министром обороны Сергеем Шойгу, это позволило отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка. Военная составляющая событий прошлого года пока остаётся важнейшей, заключил глава ДНР.
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