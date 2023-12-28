Пушилин раскрыл важность освобождения Марьинки

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Освобождение Марьинки позволит сократить интенсивность украинских обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
«Марьинку долго ждали, это одно из важных событий в конце года. Пусть не в полной мере, но точно снизит обстрелы районов Донецка – Кировского и Петровского», - пояснил Пушилин.
Он уточнил, что именно из Марьинки ВСУ запускали беспилотники и обстреливали Донецк.
Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.
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