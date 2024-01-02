ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа территория ДНР подвергалась 58 обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
В ходе этих обстрелов было выпущено 226 боеприпасов.
Представительство отметило, что за этот период произошли пять случаев гибели гражданских лиц, а еще 14 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка оказались под обстрелами.
Предыдущие сутки также характеризовались напряженной обстановкой: украинские войска зафиксированы в проведении 46 обстрелов.
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Представительство отметило, что за этот период произошли пять случаев гибели гражданских лиц, а еще 14 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка оказались под обстрелами.
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Артем Кузьмин