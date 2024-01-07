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Пушилин: Ударами по Белгороду и Донецку ВСУ перешли все допустимые границы

07 января 2024, 10:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Киевский режим чудовищными по своей жестокости ударами по мирным жителям Белгорода и Донецка перешёл все и всякие грани, доступные человеческому разуму. Россия отвечает достаточно быстро и жёстко, но атакует только военные объекты и связанную с ней инфраструктуру.
Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В разговоре с РИА Новости он отметил, что работа Вооружённых сил РФ также отличается достаточной степенью жёсткости в плане военного ответа на террористические атаки Киева. Говоря об этом, глава региона сделал акцент на слове «военного». Он подчеркнул, что этот ответ не должен касаться гражданских лиц, «мамочек с детьми», как выразился Пушилин.

«Мы не можем бить наотмашь и действовать так же, как противник. Потому что тогда возникнет вопрос: чем мы от них отличаемся? Против чего мы боремся?, — сказал глава ДНР.


Киевские руководители полностью потеряли человеческое лицо, но мы не должны им уподобляться, продолжил он. Необходимо уничтожить противника, не подвергая опасности мирное население. Это непростая задача, но Россия сталкивалась с подобным и раньше. Справится с этим и сейчас, заключил Денис Пушилин.

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Солдаты ВСУ кончают с собой, чтобы не воевать в «херсонской мясорубке» в Крынках
Офицеры ВСУ рассказали о нежелании солдат воевать в Крынках Херсонской области
07 января 2024, 07:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Практически в каждом подразделении Вооружённых сил Украины есть солдаты, которые не хотят отправляться в бой за населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра, и открыто заявляют об этом. Некоторые бойцы кончают с собой, лишь бы не форсировать реку.
Об этом на условиях полной анонимности изданию «Страна.ua» рассказали несколько украинских офицеров. Солдаты между собой прозвали Крынки «херсонской мясорубкой». Тех, кто уцелеет при форсировании Днепра и достичь левого берега, буквально выжигают российские военнослужащие, которые давно уже пристреляли каждую точку небольшого плацдарма у реки. Понятно, что многие солдаты ВСУ прост отказываются отправляться в Крынки на верную смерть.

Украинские офицеры сообщили, что бойцы просто не видят смысла в сражении за Крынки. Целесообразность этой боевой задачи, которую ставит перед ними командование ВСУ, остаётся непонятной не только для рядовых, но и для офицеров, которые тоже не горят желанием умирать в бессмысленных атаках и изыскивают любые способы, чтобы не отправляться на передовую.

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В Британии заявили о слабости Зеленского
Британский полковник Кемп: Зеленский слишком слаб и истощен для одержания победы
07 января 2024, 06:20

Фото: iStock/nevenmn

Британский полковник в отставке Ричард Кемп высказал мнение о том, что Владимир Зеленский сейчас находится в слишком изнуренном и слабом состоянии, чтобы добиться успеха. Эту точку зрения он изложил в своей статье для газеты Telegraph.
В своих заметках Кемп отметил отсутствие четкой стратегии у украинского лидера по разрешению конфликта. По его мнению, после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше людей склоняются к возможности нахождения мирного решения.

Помимо неудач на фронте, автор подчеркнул, что Зеленский столкнулся с «испытанием своего лидерства», вызванным разногласиями с другими украинскими политиками по поводу необходимости найти виновных за военные неудачи.

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#зеленский
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В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16
Игнат: в ВСУ не видели заявлений Копенгагена о сроках передачи F-16 Киеву
07 января 2024, 05:57

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Представитель командования Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что не обладает информацией о каких-либо официальных заявлениях со стороны Дании относительно изменения сроков передачи истребителей F-16 Киеву. Эта информация появилась в издании «Украинская правда», сообщает РИА Новости.
«Я просматривал сайт министерства обороны Дании — не увидел никаких заявлений. Поэтому эта информация, на которую ссылается издание, возможно, исходит от их собственных источников. Это становится основной темой в наших СМИ, но никаких официальных заявлений нет», — отметил Игнат во время украинского телемарафона.
Он подчеркнул важность придерживаться официальных заявлений и добавил, что Киев ожидает получить истребители весной текущего года.

Ранее издание Berlingske со ссылкой на Министерство обороны Дании сообщило о переносе передачи первых шести истребителей F-16 Украине на второй квартал текущего года. Изначально Копенгаген планировал передать машины Киеву к Новому году. Газета также отметила, что украинские пилоты уже проходят учебные полеты и будут готовы принимать участие в военных действиях весной.

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Путин после встречи с семьями погибших героев СВО послал сигнал чиновникам
Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО ясным сигналом чиновникам
07 января 2024, 03:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, встречаясь с семьями погибших героев СВО, выразил надежду, что эта встреча станет ярким сигналом для госслужащих на всех уровнях о важности поддержки семей военных, передает ТАСС.
Путин отметил, что хотел бы, чтобы эта встреча послужила примером для всех чиновников по всей территории России на всех уровнях управления.

Президент подчеркнул, что жизнь полна разнообразных сложностей, поэтому семьям часто требуется всесторонняя поддержка.

Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), накануне Рождества. Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево.

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Путин пообещал наладить обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов
Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов
07 января 2024, 03:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил намерение обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу возможность установления связи с семьями погибших бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
По словам главы государства, в рамках изменений устава фонда «Защитники Отечества» будет предусмотрена обратная связь, чтобы родственники погибших имели возможность влиять на этот процесс. Он высказал это обещание в ходе встречи с семьями Героев России перед Рождеством.

Ранее о проведении этой встречи сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь
RusVesna: «погибший» под Артемовском боец Пригожина Бибер вышел на связь
07 января 2024, 03:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боец ЧВК «Вагнер» под псевдонимом Бибер вопреки слухам остается живым, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Он связался с военными корреспондентами, утверждая, что продолжает принимать участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее, в августе 2023 года, Telegram-каналы, связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, сообщали о гибели Бибера под Артемовском.

Напомним, бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, обвиняемый в организации заказного убийства знакомого в Турции, был арестован Невским судом Санкт-Петербурга. В 2021 году он был осужден на 23 года тюрьмы за подобное преступление, однако спустя полтора года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.

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Украину предупредили о более мощных российских ракетах
Британский эксперт Меркурис: РФ еще не била по Киеву самой мощной ракетой
07 января 2024, 02:57

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Россия до сих пор не использовала ракету «Циркон», одну из самых разрушительных и мощных, для атак на стратегические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поделился своими предположениями в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Меркурис утверждает, что разрушительные атаки на украинские военные объекты будут продолжаться и в будущем. Он предупредил о возможности использования более мощных ракетных ударов.

«Мы не располагаем информацией о количестве таких ракет в арсенале, но это гиперзвуковое оружие с не предсказуемой траекторией полёта. Мы можем только представить, что может произойти, если они решат его применить», — отметил Меркурис.
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На Украине сообщили о взрывах в Днепре
В украинском городе Днепр произошли взрывы
07 января 2024, 02:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Сообщения о взрывах в городе Днепр появились в Telegram-канале издания «Общественное».
Подробности происшествия в административном центре Днепропетровской области не уточняются, но воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове в период воздушной тревоги.

5 января также была информация о взрыве в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области, однако дополнительной информации о возможных последствиях и пострадавших не поступало. В это же время стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

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В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России
Депутаты ФРГ призвали дать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по России
07 января 2024, 01:29

Фото: istockphoto/photosvit

Депутаты из нескольких партий бундестага Германии снова высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России, сообщает газета Rheinische Post.
Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.

Нанни считает, что такие действия будут наилучшим способом защитить украинское население и утверждает, что они соответствуют международному праву. Подобную позицию выразил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, отметив важность ракет Taurus и их способность «уничтожать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Кизеветтер подчеркнул, что такие ракеты могут помочь Киеву уничтожить, в частности, Крымский мост и Черноморский флот, что, по его мнению, «вынудит Россию покинуть Крым». Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказала поддержку поставок ракет Taurus, призвав также передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2, а также начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».

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