Пушилин: Ударами по Белгороду и Донецку ВСУ перешли все допустимые границы

Фото: сайт Кремля
Киевский режим чудовищными по своей жестокости ударами по мирным жителям Белгорода и Донецка перешёл все и всякие грани, доступные человеческому разуму. Россия отвечает достаточно быстро и жёстко, но атакует только военные объекты и связанную с ней инфраструктуру.
Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В разговоре с РИА Новости он отметил, что работа Вооружённых сил РФ также отличается достаточной степенью жёсткости в плане военного ответа на террористические атаки Киева. Говоря об этом, глава региона сделал акцент на слове «военного». Он подчеркнул, что этот ответ не должен касаться гражданских лиц, «мамочек с детьми», как выразился Пушилин.
Киевские руководители полностью потеряли человеческое лицо, но мы не должны им уподобляться, продолжил он. Необходимо уничтожить противника, не подвергая опасности мирное население. Это непростая задача, но Россия сталкивалась с подобным и раньше. Справится с этим и сейчас, заключил Денис Пушилин.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России
Пушилин: Освобождение Марьинки, Соледара и Артёмовска имеет важнейшее значение
Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
«Мы не можем бить наотмашь и действовать так же, как противник. Потому что тогда возникнет вопрос: чем мы от них отличаемся? Против чего мы боремся?, — сказал глава ДНР.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин: Донбасс станет индустриальным сердцем России
Пушилин: Освобождение Марьинки, Соледара и Артёмовска имеет важнейшее значение
Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
Александр Бойцов